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Türkiye'nin ilk kadın bilim tarihçisi Prof. Dr. Sevim Tekeli için DTCF'de cenaze töreni

Türkiye'nin ilk kadın bilim tarihçisi, 95 yaşında dün vefat eden Prof. Dr. Sevim Tekeli için Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde (DTCF) tören düzenlendi.

17.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:04Türkiye'nin ilk kadın bilim tarihçisi Prof. Dr. Sevim Tekeli için DTCF'de cenaze töreni
'nin ilk kadın bilim tarihçisi, 95 yaşında dün vefat eden Prof. Dr. Sevim için Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde (DTCF) tören düzenlendi.
Törene, Tekeli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra öğrencileri, akademisyenler ve sevenleri katıldı.
Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Gürer, törende yaptığı konuşmada, Tekeli'nin ailesine, yakınlarına ve öğrencilerine başsağlığı diledi.
Tekeli'nin öz geçmişi hakkında bilgi veren Gürer, "Prof. Dr. Sevim Tekeli'ye üniversitemize, fakültemize ve bilime yaptığı hizmetler için şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çiçek de Tekeli'nin bilime katkılarını anlattı.
İzmir'de 22 Aralık 1924'te dünyaya gelen Tekeli, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü'nden 1951'de mezun oldu.
Aynı fakültede 1982-1993 yıllarında Felsefe Bölümü Başkanlığı yapan Tekeli, özellikle astronomi tarihi ve Türk astronot Takiyüddin Raşit ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdi.

Ankara Üniversitesi, Türkiye, Tekeli, Güncel

Kaynak: AA

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