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Türkiye'nin ilk kadın köy pazarı

Kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için kurulacak olan 'Antalya Köy Pazarı' 22 Aralık Pazar günü açılıyor.

21.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:02 Türkiye'nin ilk kadın köy pazarı
Kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için kurulacak olan ' Köy Pazarı' 22 Aralık Pazar günü açılıyor. Kepez'in köy pazarı sadece kadın üretici ve satıcılardan oluşması bakımından 'de bir ilk olacak.

Türkiye'nin ilk kadın köy pazarı olma özelliği taşıyan 'Antalya Köy Pazarı' kapılarını tüketicilere aralıyor. Kepez Belediyesi ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü ile açılacak olan köy pazarı, kadın emeğinin tüketiciye ulaşmasını sağlayacak. Kepez Belediyesi'nin, kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için kuracağı köy pazarı, ParkFuntastic'de 22 Aralık Pazar günü açılacak. Pazar günleri kurulacak olan köy pazarı, üreticiden tüketiciye doğal ürünlerin ulaştırılmasını sağlayacak. Tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretimini sağlayan kadınlara destek amacıyla kurulacak olan pazar, kadın çiftçileri ve girişimcileri de bir araya getirecek. Serik'ten Gazipaşa'ya, Korkuteli'den Kumluca'ya kadar kadın eli değen her ürün bu pazarda, yine kadınlar tarafından satışa sunulacak. Sadece kadın üretici ve satıcılardan oluşması bakımından Türkiye'de bir ilk olan 'Antalya Köy Pazarı'nın açılışında da konuklara hamsi ikramı yapılacak. - ANTALYA

Türkiye, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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