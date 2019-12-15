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Türkiye'nin ilk kadın mitinginin 100. yılı kutlandı

KASTAMONU'da 3 bin kadının katılımı ile 10 Aralık 1919 tarihinde Anadolu işgalini protesto etmek üzere gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk kadın mitinginin 100. yıldönümü kutlandı.

15.12.2019 02:55 | Son Güncelleme: 15.12.2019 02:55Türkiye'nin ilk kadın mitinginin 100. yılı kutlandı
KASTAMONU'da 3 bin kadının katılımı ile 10 1919 tarihinde Anadolu işgalini protesto etmek üzere gerçekleştirilen 'nin ilk kadın mitinginin 100. yıldönümü kutlandı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ve Pelin Batu'nun sunuculuğunu yaptığı programa iş, sanat, siyaset dünyasından bir çok isim katıldı. Gecede, Selçuk Metin'in yönetmenliğini yaptığı ve Tilbe Saran'ın seslendirdiği özel filmin de ilk gösterimi yapıldı.

Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Özcebeci da yaptığı konuşmada, "Milli Mücadele 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başladı. 10 Aralık 1919'da da Kastamonu'da sivil insiyatif kadınlarımız bir araya gelmiş ve bu çağrıya ayak uydurmuşlardır" dedi.


- İstanbul

Kastamonu, Türkiye, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

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