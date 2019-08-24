Türkiye'nin ilk kamu e- spor tesisi Üsküdar'da kurulacak!

Ebeveynlerin de davetli olduğu etkinlikle, e- spora merak duyan babalar ve çocukları birbirleriyle kıran kırana mücadele etti.

Etkinlik sırasında yaptığı konuşmada Üsküdar Belediyesi olarak kamunun ilk E-spor tesisini kurma hazırlıkları içerisinde olduklarının müjdesini veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın E-Spor takımları var. Biz de Üsküdar'da, Üsküdar E-Spor Takımı kuralım" dedi.

Sosyal medyada Tonbalıklımakarna adıyla tanınan e- spor spikeri Christopher Leo Willekens'ın sunumuyla, E-spor liginin önde gelen takımlarından Galakticos ile oyun dünyasının influencerları Elwind, Thaldrin, Trix ve Duygu Köseoğlu'nun katılımıyla düzenlenen festivalde, genç e-sporcular, birbirleriyle kıyasıya yarışırken, sporun bilinmeyen boyutunu keşfe çıktılar.