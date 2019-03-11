Türkiye'nin İlk Kar Rallisi Sarıkamış'ta Gerçekleşti

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek için öncü araç olarak yarıştığı rallide; Hakkı Ağaoğlu-Erkan Güleren birinci olurken Uğur Soylu-Kerim Tar ikinci, Ersin Yücesan-Doğukan Topkaya üçüncü oldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünya kadınları için oldukça önemli bir gün. Türkiye'nin ilk kadın otomobil yarışçısı ve ralli şampiyonu Samiye Cahid Morkaya'nın ışık tuttuğu yolda Nisa Ersoy, Burcu Çetinkaya, Burcu Burkut Erenkul, Çiçek Güney, Sevilay Genç gibi otomobil sporlarında adından sıkça söz ettiren kadınlar, başarılarıyla birçok kadına rol model olmaya devam ediyor.

SARIKAMIŞ RALLİSİ NEFES KESTİ

Bu yıl ilk defa düzenlenen Sarıkamış Rallisi'nde seyirciler kaygan zeminde pilotların nefes kesen yarışında doyasıya heyecan yaşadı.TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın öncü araç olarak yarıştığı rallide; Hakkı Ağaoğlu-Erkan Güleren birinci olurken Uğur Soylu-Kerim Tar ikinci, Ersin Yücesan-Doğukan Topkaya üçüncü oldu.

TOSFED tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel olarak tasarlanan araçla koşulan seyirci etabı ise ralliye damgasını vurdu. Kars'ın emekçi kadınlarını unutmayan TOSFED verdiği kitsel mesajla, kadınların cesaretini ve gücünü pistlere taşıması için de çağrıda bulundu.

"Dünya çapında adını duyuracak kadın yarışçılar yetiştirmek istiyoruz"

Erkek sporu olarak düşünülen otomobil sporlarının her branşında kadınların yer almasının, ülke olarak sosyal ve kültürel seviyemizi temsil etmesi noktasında çok önemli olduğunu belirten TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı;" Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen Sarıkamış Rallisi'nde; "Dokunduğu her yeri güzelleştiren emekçi kadınlarımız için farkındalık yaratmak istedik. Çünkü kadın ve erkeğin aynı etaplarda, eşit şartlarda ve standart uygulamalarla mücadele ettiği bir kaç spor dalından bir tanesi otomobil sporları. O nedenle bu özel günde kitlesel farkındalık yaratabilmek adına, ralli startında öncü araç dediğimiz otomobilimize özel giydirme yaparak , kadınlarımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bu anlamlı günde, Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek için pilot koltuğuna oturmak benim için çok önemliydi. TOSFED olarak gerek sosyal sorumluluk projelerimizle gerek etkinlerimizle gençlerimizi ve daha fazla kadını otomobil sporlarıyla tanıştırmak istiyoruz. Dünya Ralli Şampiyonası gibi büyük çaplı organizasyonlarda Türk kadınlarının da yer aldığını görmek ve dünya çapında adını duyuracak kadın yarışçılar yetiştirmek ise en büyük arzumuz."

"TOSFED Yıldızını Arıyor projesine bu yıl daha fazla kadın başvurusu bekliyoruz"

Fiat ve Petlas sponsorluğunda hayata geçirilen TOSFED Yıldızını Arıyor projesine bu yıl daha fazla kadın başvurusu beklediklerini aktaran Eski şampiyon rallici ve TOSFED Yönetim Kurulu Üyesi Nisa Ersoy, "Bu yıl elemeler sonunda 10 erkek 3 kadın sürücü TOSFED desteği ile yarışmaya hak kazanacak. Büyük ilgi gören bu organizasyonun en cazip yanı finale kalan 13 gencin sezon boyunca FIAT otomobillerle hiçbir bedel ödemeden yarışacak olmaları. O nedenle otomobil sporlarına ilgi duyan 18-28 yaş arası gençlerimizin özellikle de kadınlarımızın başvurularını 31 Mart 2019'a kadar bekliyoruz" dedi.

TOSFED Kadınlar Komisyonu (TOSK) 8 Mart için Ankara'daydı

Türkiye'de otomobil sporlarının her alanında kadınların daha etkin rol oynamalarını sağlamak amacı ile TOSFED bünyesinde oluşturulan Kadınlar Komisyonu (TOSK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeydi.Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteklediği, ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği ve otomobil sporları ile ilgili temel bilgilerin verildiği Velinin Karnesi Nasıl? projesi kapsamında ODTÜ'lü öğrencilere eğitim veren TOSK aynı zamanda Anıtkabir'i de ziyaret ederek Atatürk mozolesine çelenk bıraktı.

Kaynak: Bültenler