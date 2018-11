Türkiye'nin İlk Kutup Bilim Evi, Türkiye'nin En Fonksiyonel Parkı'nda Hizmete Açıldı

30 Kasım 2018 Cuma 16:12



Türkiye'nin İlk Kutup Bilim Evi, Türkiye'nin En Fonksiyonel Parkı'nda Hizmete AçıldıİSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eğitim, bilim, eğlence ve spor merkezleri ile Türkiye'nin en fonksiyonel parkına dönüştürdüğü Şelale Eğitim Parkı'nda bu kez Türkiye'nin İlk Kutup Bilim Evi'ni hizmete açtı. 110 dönümlük atıl alanda Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Şelale Eğitim Parkı'nı inşa ederek vizyon projeleri arasına katan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Eğitim Kenti Tuzla" vizyonunda çocuklar ve gençlerin bilim ve teknolojiye olan merakını, keşfetme yeteneğini arttıracak bir yeniliğe daha imza attı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Bilim Merkezi, Bilim Kampı, Planetaryum-Gözlemevi, Türkiye'nin İlk Holografik Hayvanat Bahçesi Nuh'un Gemisi HoloZoo, Kamu Alanında İstanbul'un en büyük güneş enerji santrali ve kişisel "Teknolojinin Serüveni Sergisi"nin ardından Türkiye'nin ilk Kutup Bilim Evi'ni Şelale Eğitim Parkı'nda hizmete kazandırdı.Türkiye'nin İlk Kutup Bilim Evi Tuzla'da AçıldıTuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'ya ilkleri kazandırmaya devam ediyor. Türkiye'nin İlk 'Kutup Bilim Evi', 1 Aralık Dünya Antarktika Günü'nden bir gün önce Türkiye'nin en fonksiyonel Parkı olan Şelale Eğitim Parkı'nda hizmete açıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın 3 yıldır devam eden projesiyle hazırlanan Tuzla Belediyesi Kutup Bilim Evi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi koordinasyonunda sürdürülen "Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması" projesine destek olarak, başta çocuklar olmak üzere halkın kutup bölgeleri ve küresel iklim değişikliği konularında bilgisini arttırmak için kuruldu.Barışa ve Bilime Adanmış Olan Antarktika'da artık Türkiye'de Varİstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte -17 C sıcaklıkta özel tasarlanan Tuzla Belediyesi Bilim Kutup Evi'nde deney odası, karşılama alanı, zaman tüneli, 1. ve 2. Ulusal Antarktika Bilim Seferleri'nde kullanılan kutup kıyafetleri tanıtım ve giyim odası, kuzey ışıkları altında kutup bölgeleri tanıtımı, birbirini hiç görmeyen kuzey ve güney kutbu hayvan maketleri ve bilgilerinin yer aldığı kutup hayvanları tanıtım odası, hatıra fotoğrafı çekim alanı, sinevizyon odası bölümleri yer alıyor.Tuzla'dan "Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması" Projesine DestekHiç bir ülkeye ait olmayan, Türkiye'nin 17 katından daha büyük olan, barışa ve bilime adanmış olan Antarktika kıtasının yönetişimi, 1 Aralık 1959 yılında yürürlüğe giren Antarktika Antlaşması çerçevesinde yapılıyor. Türkiye'nin de 1995 yılında taraf olduğu Antarktika Antlaşması'na 53 ülke taraf ve kıta hakkında kararlar 29 danışman ülkenin oyları ile alınıyor.2017 yılında Cumhurbaşkanlığımız himayelerine alınan "Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması" projesi ile Türkiye bu sistem içerisinde danışman ülke olarak söz sahibi olacak ve barışın, bilimin kıtasında kuracağı bilim üssü ile fiziki varlığını sağlayarak aynı zamanda bilimsel araştırmalar sürdürecek.Açılış, Suni Kar Yağışı Altında GerçekleştirildiTuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın ev sahipliğinde Tuzla Belediyesi Kutup Bilim Evi açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak, İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy, Prof. Dr. Artemis Karaali, bilim insanları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Protokol ve vatandaşlar, suni kar yağışı altından gerçekleştirilen açılışın ardından -17 C sıcaklıktaki Kutup Bilim Evi'ni gezerek bilim insanlarından bilgi aldı.Özsoy, Başkan Yazıcı'ya Teşekkür EttiİTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy, açılışta yaptığı konuşmada Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür etti. Özsoy, "Kutup Bilim Evi'ndeki görselleri ve yazıları detaylı şekilde okuyarak bilgi sahibi olmanızı tavsiye ederim. Burası takım ruhuyla ortaya çıktı. Tuzla Belediye Başkanımız Sayın Dr. Şadi Yazıcı'ya gelerek bu teklifi sunduğumuzda, bunu sabit bir alan haline getirerek bu bilgileri daha çok kişiye ulaştırmak istediğimizi söylediğimizde ilk günden itibaren büyük özveri ve destekleri ile karşıladılar. Kutup Bilim Evi'nin açılması için tüm ekibi ile beraber çok büyük destekler verdiler. Çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.Türkiye'de Bir İlke Daha Şahit OluyoruzTuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da açılışta yaptığı konuşmada bilim ve teknolojiyi içeren akademik projelerde yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Yazıcı, "Türkiye'de bir ilk olan Kutup Bilim Evi'ni hizmete açtık. Tuzla'da bir ilke daha şahit oluyoruz. Böylesine önemli bir çalışmada Türkiye'yi temsil eden ekibe yürekten teşekkür ediyorum. Antarktika konusunda hepimizin çok eksik bilgileri var. Kutuplardaki çalışmalar çok eskilerden beri başlamış. Türkiye, Antarktika'daki bilimsel araştırmalara maalesef 1960'lı yıllarda katılabilmiş. Hem kutuplar hem de küresel ısınma, çevre bilinci ve geri dönüşüme varıncaya kadar her türlü bilgilendirmenin ve kutupları tanıma konusunda bilgi sahibi olarak dünyanın farkında olan bir nesil yetiştirmek için bu Kutup Bilim Evi'ni Tuzlamız'a kazandırdık. 2009 yılından beri 2 vizyon üzerinde durduk. 'Tuzla denilince akla deniz ve eğitim gelecek' dedik. Eğitim camiasına, yüksek öğrenim kurumlarına, bu akademik çalışmayı yapan bilim insanlarının yanında olmaktan onur ve gurur duyduk. Böyle bir projeye öncülük yapmaktan da ilçem ve şahsım adına büyük bir mutluluk duyuyorum. Orada bayrağımızın dalgalanması ve bizim de orada bir yerimizin olması için ellerinden geleni yapacaklarına yürekten inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yapmış olukları çalışmalar bizi ayrıca çok mutlu etti. Devlet olarak buna sahip çıkacağız, biz de karınca misali elimizden geleni yapacağız." dedi.Uçma, Başkan Yazıcı'yı Tebrik EttiAK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak ve Tuzla Kaymakamı Ali Akça da konuşmalarında Tuzla Belediyesi Kutup Bilim Evi'ni beğendiklerini belirterek Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür etti.AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Türkiye'de son 16 yıldır eğitim ve sağlığın ardından bütçeden en yüksek payın Ar-Ge'ye ayrıldığını söyledi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'yı tebrik eden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, "Tuzla Belediyesi Kutup Bilim Evi'nin açılışını tebrik ediyorum. Aranızda bulunmaktan çok büyük bir onur ve gurur duydum. Sevgili Başkanım; iyi ki varsınız, iyi ki böyle şeyler yaptınız. Bilim insanlarının kıymetini fark etmek de ayrı bir ferasettir. Kutup Bilim Evimiz hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.Başkan Yazıcı, Bilim İnsanlarına Plaketle Teşekkür EttiTuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Kutup Bilim Evi'nin kurulmasında emeği geçen İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy ve eşi Prof. Dr. Atok Karaali'nin 1967-1968 yıllarında Antarktika seferinde kullandığı kıyafetleri bağışlayan Prof. Dr. Artemis Karaali'ye teşekkür plaketi verdi.Antarktika Resim Yarışması'nda Dereceye Giren Öğrenciler ÖdüllendirildiTuzla Belediyesi'nin Türkiye'nin İlk Kutup Bilim Evi açılışına özel düzenlediği 'İlkokul ve Ortaokullar Arası Antarktika Resim Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler açılışın ardından ödüllendirildi. İlk 3 dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen 20 eser, bilim insanları tarafından Antarktika'ya götürülecek ve orada resimlerle fotoğraf çekilecek.