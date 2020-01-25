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Türkiye'nin ilk milli boksörü hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü olan 'Demir Yumruk' lakaplı Ermeni asıllı efsane sporcu Garbis Zakaryan, 90 yaşında hayatını kaybetti.

25.01.2020 22:10 | Son Güncelleme: 25.01.2020 22:10Türkiye'nin ilk milli boksörü hayatını kaybetti

'nin ilk profesyonel milli boksörü olan 'Demir Yumruk' lakaplı Ermeni asıllı efsane sporcu Garbis Zakaryan, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Türk boksu bir efsanesi daha yitirdi. Türkiye'nin ilk milli boksörü Garbis Zakaryan hayata veda etti. 24 yaşında Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü olan Zakaryan, Galatasaray'da İstanbul ve Türkiye amatör şampiyonu oldu. Efsane boksör, 22 yıllık kariyerinin ardından 1966 yılında boks kariyerine son verdi.

Ermeni asıllı boksör yaptığı bir açıklamada:  "ölünce beni Türk bayrağı ile toprağa verin" demişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Garbis Zakaryan'nın arşiv görüntüleri



Garbis Zakaryan, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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