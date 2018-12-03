Türkiye'nin İlk Moda Trend Analiz Şirketi Kuruldu

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:48



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:48

– TÜRKİYE'DE moda trend analistliği konusunda nitelikli hizmet sunmayı amaçlayan Gona Trend kuruldu. Şirket, Altınbaş Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nin ilk şirketi ve Türkiye'nin bu alandaki profesyonel kurumu oldu.Altınbaş Üniversitesi Kuluçka Merkezi, parlak bir fikri veya iş projesi olana destek sağlıyor. Üniversite bünyesinde hizmet veren Kuluçka Merkezi'nin ilk şirketi olma özelliği taşıyan Gona Trend faaliyetlerine başladı.Moda trendleri ve tasarım alanında çalışacak ve Türkiye'nin bu iş kolundaki ilk firması olan Gona Trend hakkında bilgi veren, firma kurucusu Gonca Gül Özer, "Şirketimizi 2017 yılı ekim ayında KOSGEB desteği alarak kurduk. Bu iş fikri,ülkemizdeki moda trend analistliği alanındaki boşluğu doldurmak arzusuyla ortaya çıktı. Benim moda alanı ve ortağım Prof. Dr. Ahmet Mete Çilingirtürk'ün istatistik alanlarını birleştirerek moda trend tahmin ajansı kurmak istedik. Yurt dışında WGSN, Trend Union, NellyRodi gibi başta İngiliz ve Fransız firmaları olmak üzere birçok trend tahmin ajansı faaliyet halindeyken, henüz yurt içinde bu iş kolunda çalışan kapsamlı bir kuruluş olmaması, bizim için en önemli unsurlardan biri oldu. İşletme olarak misyonumuz, Türkiye'de moda trend analistliği konusunda uzmanlaşmış, sektörün önemli aktörlerine hizmet veren bir araştırma ve danışmanlık firması olarak kalıcı kurumsal bir yapıya ulaşmaktır" dedi.BİLİMİN MERKEZİNDE YER ALMAK BÜYÜK AVANTAJAltınbaş Üniversitesi Kuluçka Merkezinde olmanın faydalarından bahseden Özer, "Firmaların kuluçka merkezinde olmayı tercih etme nedenleri arasında, üniversitenin sağladığı mentorluk hizmetlerini, gerektiği noktalarda melek yatırımcılarla bir araya gelebilme olanağını, girişimcilik ve AR-GE konularında danışmanlık hizmetlerinin verilmesini, kira bedeli olmaksızınofis imkanın sağlanmasınıve en önemlisi bilimin merkezi olan üniversitelerimizin kuluçka merkezlerinde yer almanın firmalara getireceği bilimsel ve teknik altyapı olanaklarının genişliğini sayabiliriz" diye konuştu."BU ALANDA ÇALIŞAN BAŞKA BİR TÜRK FİRMASI YOK"İş alanlarının tanımını yapan Özen, konuşmasına şöyle devam etti:"Amacımız moda eğilimlerini araştırmak, moda dünyası ve toplumda olan gelişmeleri takip ederek, iş dünyasındaki ekonomik gelişmeler bağlamında yorumlamak ve gelecek sezonlarda beklenen moda trendleri hakkında öngörüde bulunmak. İlk hedefimiz, tüketici davranışları ve ekonomik eğilimlerin, yaratıcı akımlar üzerindeki etkilerini bulmak ve bu bulgular içinden trend olabilecekleri ayırmak. Bu aşamada en önemli nokta, büyük kitleleri harekete geçirebilecek satın alma eğilimlerini belirleyecek trendleri belirlemek. Kısaca şöyle özetleyebilirim, kadın giyim, erkek giyim ve aksesuar trendleri alanlarında mevcut akımları izlemek ve yeni yönelimleri fark etmek;Moda ve tekstil tasarımı için gerekli lif, kumaş, siluet, desen, renk, moda detayları ve yaşam tarzları gibi bütün açıları önceden haber vermek;Tüketicinin yeni bir eğilimi hangi pazar seviyesinde, hangi fiyattan kabul etmeye hazır olduğunu öngörmek (bu noktada istatistiksel yöntemler ve veri tabanı kullanılmaktadır) ve öngörülerimizle firmaların, yeni olanakların avantajlarına sahip olmalarını sağlamak. Önceden bu alanda kurumsal olarak çalışmış herhangi bir Türk firması da yok."DOĞRU TREND ÖNGÖRÜSÜ ÖNEMLİ"Firmaların, profesyonel trend danışmanlığı hizmeti almaları, kurum içinde yetiştirilecekbir moda trend analizcisinden çok daha uygun maliyetli olup doğrudan kazanç elde edilmesini sağlamaktadır" diyen Özen, "?Yanlış trend öngörüsü, yapılacak olan üretimin zarar etmesine neden olacakken, doğru trend öngörüsü ile potansiyel zarar önlenmektedir. Bu bakımdan tasarımdan üretime satıştan pazarlamaya kadar alınan tüm kararlarda, yapılan trend öngörülerinin doğru ve isabetli olması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.Altınbaş Üniversitesi'nde, alt bilim dalı Moda Tasarım olmak üzere Sanat ve Tasarım bölümünde 2'inci yüksek lisansını yapan Özer, bir yazılım geliştirileceğini ve bu yazılım için başta Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olmak üzere, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyenleriyle de iş birliği yapmayı hedeflediğini belirtti. - İstanbul