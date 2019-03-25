Türkiye'nin İlk Online Catering Şirketi Misafirliq

Tuğçe Erkaya ve Ceylan Kendir'in yemeye ve yedirmeye olan merakından doğan Misafirliq, catering dünyasına yeni bir boyut kazandırdı. Artık kullanıcılar, grup davetleri, ofis toplantıları ya da kalabalık ev davetleri için www.misafirliq.comadresinden, davetin türüne göre özel olarak hazırlanmış set menülerden veya "kendi menünü oluştur" bölümünden diledikleri yiyecekleri seçerek hızlıca online sipariş veriyor ve "davetimde ne ikram edeceğim" derdinden kurtuluyorlar.

Le Cordon Bleu Paris'den mezun olan Ceylan'ın mutfak tecrübesi ve lezzet anlayışıyla seçtiği menüleri, 10 yıllık kurumsal tecrübesi olan Tuğçe'nin müşteri deneyimi bilgisiyle birleştirerek sundukları bu "online catering" konsepti içerisinde sadece yemek yok. Dileyen kullanıcılar ihtiyaçlarına göre garson ve ekipman da alabiliyorlar. Hatta doğumgünü, babyshower ve hastane doğum odası menüleri için pano, bayrak, amerikan servis ve çiçek gibi dekoratif ürünleri de sunuyor Misafirliq.

Artık kullanıcılar davet verecekleri zaman Misafirliq'ten ödüllü şeflerin hazırladığı lezzetli yiyecekleri sipariş veriyorlar ve onlara sadece sofralarını kurup, misafirlerini beklemek kalıyor.