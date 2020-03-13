Türkiye'nin ilk online rüzgar enerjisi eğitim programı başladı
İstihdam ve kalifiye eleman ihtiyacına yanıt vermek amacıyla kurulan online rüzgar eğitim sayfası "Windbaba"nın sektörün her seviyesinde çalışan profesyonellere yönelik hazırladığı program başladı.
13.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:24
İstihdam ve kalifiye eleman ihtiyacına yanıt vermek amacıyla kurulan online rüzgar eğitim sayfası "Windbaba"nın sektörün her seviyesinde çalışan profesyonellere yönelik hazırladığı program başladı.
Online eğitimlerde katılımcılara, "Küresel Enerji Görünümü ve Rüzgar Enerjisi", "Rüzgar Türbini", "Onshore (karasal) ve Offshore (denizüstü) Kule Üretimi", Rüzgar Ölçümleri", "Rüzgar Türbinleri Bakım ve Servisi, "Rüzgar Türbini Teknolojileri", "Proje Yönetimi", "Enerji Analizi", "Borç Veren Mühendisliği", "Teknik Değerlendirme ve Teknik Raporlama" ve "Rüzgar Enerjisi Finansmanı" başlıklarında dersler verilecek.
Sektöre uzun yıllar emek vermiş olan profesyonellerin online eğitim verdiği katılımcılar, eğitim programına başlamadan önce, alacakları derslere yönelik ön bilgiye demo dersleri ile erişebilecek. Eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcılar, Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) ve Windbaba tarafından gerçekleştirilen online sınavdan yüzde 60 seviyesinde başarılı olmaları halinde, Yaşar Üniversitesi onaylı Başarı Sertifikası alabilecek.
XGEN Kurucu Ortağı ve Windbaba Eğitimcisi İskender Kökey, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye 'nin son 14 yılda gerçekleştirdiği büyük atılımla rüzgar enerjisi kurulu gücünü yaklaşık 158 kat artırarak 51 megavat seviyesinden 2019 sonu itibarıyla 8 bin 58 megavata çıkardığını söyledi.
Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında Avrupa'da 7'inci sırada yer aldığına işaret eden Kökey, şunları kaydetti:
"Türkiye'de gerek ana sanayi yatırımları gerekse ekipman üretiminde yaşanan büyük ivme, kalifiye iş gücü ve mesleki eğitim sorununu da beraberinde getiriyor. Bu alandaki ihtiyaca cevap verebilmek için kurulan Türkiye'nin ilk online rüzgar eğitim sayfası Windbaba, bu düşünceden hareketle yayın hayatına başladı. Sektörün her seviyesinde çalışan profesyonellere yönelik online eğitim programları sunan Windbaba'nın, yakın gelecekte sektör profesyonelleriyle katılımcılarını bir araya getiren network etkinlikleri düzenlemesi de hedefleniyor. Rüzgar enerjisi hakkında bilgi sahibi olarak, geleceğini bu sektörde şekillendirmek isteyen öğrencilere ve sektör değişikliği yapmak isteyen profesyonellere hitap edecek Windbaba eğitimlerine, yeni başlıkların eklenmesiyle sektördeki önemli bir boşluğun doldurulacağına inanıyorum."
Online eğitimlerde katılımcılara, "Küresel Enerji Görünümü ve Rüzgar Enerjisi", "Rüzgar Türbini", "Onshore (karasal) ve Offshore (denizüstü) Kule Üretimi", Rüzgar Ölçümleri", "Rüzgar Türbinleri Bakım ve Servisi, "Rüzgar Türbini Teknolojileri", "Proje Yönetimi", "Enerji Analizi", "Borç Veren Mühendisliği", "Teknik Değerlendirme ve Teknik Raporlama" ve "Rüzgar Enerjisi Finansmanı" başlıklarında dersler verilecek.
Sektöre uzun yıllar emek vermiş olan profesyonellerin online eğitim verdiği katılımcılar, eğitim programına başlamadan önce, alacakları derslere yönelik ön bilgiye demo dersleri ile erişebilecek. Eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcılar, Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) ve Windbaba tarafından gerçekleştirilen online sınavdan yüzde 60 seviyesinde başarılı olmaları halinde, Yaşar Üniversitesi onaylı Başarı Sertifikası alabilecek.
XGEN Kurucu Ortağı ve Windbaba Eğitimcisi İskender Kökey, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye 'nin son 14 yılda gerçekleştirdiği büyük atılımla rüzgar enerjisi kurulu gücünü yaklaşık 158 kat artırarak 51 megavat seviyesinden 2019 sonu itibarıyla 8 bin 58 megavata çıkardığını söyledi.
Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında Avrupa'da 7'inci sırada yer aldığına işaret eden Kökey, şunları kaydetti:
"Türkiye'de gerek ana sanayi yatırımları gerekse ekipman üretiminde yaşanan büyük ivme, kalifiye iş gücü ve mesleki eğitim sorununu da beraberinde getiriyor. Bu alandaki ihtiyaca cevap verebilmek için kurulan Türkiye'nin ilk online rüzgar eğitim sayfası Windbaba, bu düşünceden hareketle yayın hayatına başladı. Sektörün her seviyesinde çalışan profesyonellere yönelik online eğitim programları sunan Windbaba'nın, yakın gelecekte sektör profesyonelleriyle katılımcılarını bir araya getiren network etkinlikleri düzenlemesi de hedefleniyor. Rüzgar enerjisi hakkında bilgi sahibi olarak, geleceğini bu sektörde şekillendirmek isteyen öğrencilere ve sektör değişikliği yapmak isteyen profesyonellere hitap edecek Windbaba eğitimlerine, yeni başlıkların eklenmesiyle sektördeki önemli bir boşluğun doldurulacağına inanıyorum."
Kaynak: AA
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