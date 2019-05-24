Türkiye'nin İlk Otizmli Çocuklara Yönelik Spor Merkezi

Otizmli çocuklar sadece evde değil, sosyal hayatta da özgür olacak

'Farklılıklar güzeldir, yeter ki farkında ol' felsefesini yol haritasının başlangıcı olarak kabul eden merkez, uzman eğitimciler tarafından verilen işitsel, görsel, kinestetik öğrenme metotları ile otizm konusuna yeni bir soluk ve farkındalık kazandırıyor.

Nitelikli eğitim, uygun koşullar ve sporu temel aldıklarını ifade eden Mac Otizm Spor Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Sabriye Gümüştüfek; "Bu yolculuğa başlarken en önemli amacımız otizm spektrum bozukluğu teşhisi koyulmuş çocuklarımızı, evin kapalı sınırlarından çıkarıp, dış dünyanın sınırsızlığında özgür olmalarını sağlamaktı. Bu kapsamda tüm aşamaları titizlikle düşünülen uzman kişilerce planlanan ve ebeveyn hassasiyeti ile oluşturulan Mac Otizm Merkezi'ni kurduk. Otizmli çocuklara yönelik spor merkezi olması sebebiyle Türkiye'de bir ilk olan Mac Otizm ile sporu ayırt edici bir argüman olarak kullanarak, kendi ayakları üzerinde duran bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sporun otizmin etkilerini pasifize etmedeki rolünü göstermek ve otizmli çocukların hayata karşı motivasyonlarını arttırmak adına çok fazla yol kat edeceğimize inanıyoruz" dedi.

Spor ile çocuklar, enerjilerini doğru alanlarda kullanabilecek

Otizmin en büyük handikaplarından biri sosyal iletişimi engellemesi, sınırlı ve tekrarlayan davranışlar sergilemeye yol açmasıdır. Bu durum otizmli çocukların, ev dışında kendilerini güvende hissetmemelerine ve saldırgan bir tutum geliştirmelerine yol açar. Mac Otizm Spor Merkezi, sporu otizmli bireylerin hayatına dahil ederek, enerjilerini doğru noktada kullanmalarını sağlıyor. Biriken enerjinin bilinçli olarak başka alanlara yönlendirilmesinin davranış bozukluklarında olumlu anlamda ilerleme sağladığının altını çizen Sabriye Gümüştüfek, çocukların kendine olan güvenlerini kazandırarak hem fiziksel hem de ruhsal bir iyileşme sağladıklarını vurguladı.

Ebeveyn hassasiyeti, uzman bilgisi Mac Otizm Spor Merkezi'nde buluşuyor

Sporun otizmli çocukların rehabilite edilmesinde belirleyici bir rol üstlendiğini dile getiren Mac Otizm Spor Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Sabriye Gümüştüfek; "Otizm bir hastalık değil farklılıktır. Dolayısıyla amaç otizmin ortaya çıkardığı farklılıkların normalleştirilmesi olmalıdır. Biz Mac Otizm ailesi olarak sporun iyileştirici gücünü eğitim anlayışımızın temel taşı olarak kabul ediyor, özel eğitim uzmanları ve eğitimcilerle çocuklarda bedensel, çevresel farkındalığın arttırılması için çalışıyoruz. Çocuklara, yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun olarak hazırladığımız spor programlarıyla fiziksel beceriler kazanırken aynı zamanda beynin motor korteksinin bu becerilerle aktif halde kullanılmasına katkı sağlıyoruz. Bu noktadaki en büyük amacımız, birebir eğitim ve hedef odaklı çalışma ile otizmli çocuklarımıza gelecekleri için rehberlik etmek" dedi.

Eğitim anlayışında benimsediği ve taviz vermediği ilkelerle yola çıkan Mac Otizm Merkezi,bu yolda yetiştireceği sosyal iletişimi güçlü, bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran nesillerle ilerleyişine devam edecek.