Türkiye'nin İlk Plazma Tedavisi Malatya'da Gerçekleştirildi
Corona virüsü geçirmiş bir kişinin vücudunda üretilen antikorların, hasta olan diğer bir kişiye nakledilmesiyle gerçekleştirilen plazma tedavisi, Çin'den sonra Türkiye'de ilk kez Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirildi.
06.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:51
Çin'den sonra dünyada ilk kez Türkiye'de plazma tedavisinin uygulandığının altını çizen Erkurt, bu tedavinin olumlu sonuç vermesi durumunda aşı tedavisine kıyasla maliyetin düşük seviyede ve tedavinin etkinliğinin yüksek seviyede olacağını da sözlerine ekledi. Bir hastadan 50 dakika içerisinde ortalama 800-900 cc plazma toplanabiliyor. Toplanan plazmalar, tedavisi devam eden bir kişiye ilk etapta 400 cc daha sonra haftalık olarak 200 cc şeklinde veriliyor. Hastanın tedaviye cevap verme süresi ise 48 ile72 saat aralığında gözlenebiliyor.
Dünyada ilk kez Çin'de uygulanan ve ölüm döşeğinde olan hastalarda %80 başarı oranına sahip plazma tedavisi, Corona virüsüyle mücadelede tüm dünya için bir umut ışığı oldu.
Kaynak: Tamindir
Etiketler: Turgut Özal, Koronavirüs, Türkiye, Teknoloji