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Türkiye'nin İlk Plazma Tedavisi Malatya'da Gerçekleştirildi

Corona virüsü geçirmiş bir kişinin vücudunda üretilen antikorların, hasta olan diğer bir kişiye nakledilmesiyle gerçekleştirilen plazma tedavisi, Çin'den sonra Türkiye'de ilk kez Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirildi.

06.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:51
Türkiye'nin İlk Plazma Tedavisi Malatya'da Gerçekleştirildi
Corona virüsü geçirmiş bir kişinin vücudunda üretilen antikorların, hasta olan diğer bir kişiye nakledilmesiyle gerçekleştirilen plazma tedavisi, Çin'den sonra Türkiye 'de ilk kez Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ilk plazma tedavisinde Corona virüsüne karşı %80 oranında bir başarı görüldü. Elde edilen başarı herkes için bir umut ışığı oldu. Turgut Özal Tıp Merkezi doktorları, Corona virüsü geçirmiş olan kişilerin plazma bağışında bulunmalarını istiyorlar. İlk plazma transferinde donör ve hastanın 56 yaşlarında olduğu kaydedildi. Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt tedavi ile ilgili gerçekleştirdiği açıklamada, iyileşen hastanın vücudunda bulunan plazmaları, yoğun bakımda tedavisi süren ve 4. evrede bulunan bir hastaya naklettiklerini hastanın durumunun stabil olduğunu tedavinin 48 ile 72 saat aralığında cevap vereceğini belirtti. 55 Dakikada 900 cc Plazma Alabiliyoruz

Çin'den sonra dünyada ilk kez Türkiye'de plazma tedavisinin uygulandığının altını çizen Erkurt, bu tedavinin olumlu sonuç vermesi durumunda aşı tedavisine kıyasla maliyetin düşük seviyede ve tedavinin etkinliğinin yüksek seviyede olacağını da sözlerine ekledi. Bir hastadan 50 dakika içerisinde ortalama 800-900 cc plazma toplanabiliyor. Toplanan plazmalar, tedavisi devam eden bir kişiye ilk etapta 400 cc daha sonra haftalık olarak 200 cc şeklinde veriliyor. Hastanın tedaviye cevap verme süresi ise 48 ile72 saat aralığında gözlenebiliyor.

Dünyada ilk kez Çin'de uygulanan ve ölüm döşeğinde olan hastalarda %80 başarı oranına sahip plazma tedavisi, Corona virüsüyle mücadelede tüm dünya için bir umut ışığı oldu.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Turgut Özal, Koronavirüs, Türkiye, Teknoloji
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