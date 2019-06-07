Türkiye'nin ilk serbest katılımlı orkestrası Ankara'da kuruluyor

Kaynak: AA

EDA ÖZDENER - Şef Musa Göçmen'in enstrüman çalabilen her çocuğun dev bir orkestranın parçası olabilmesi amacıyla başlattığı projeyle Ankara'da çocuk filarmoni orkestrası kurulacak.Göçmen'in Suje Kültür Merkezi ile iş birliği yaparak hataya geçirdiği proje, müzik kursuna giderek enstrüman çalmayı öğrenmiş her seviyedeki çocuğa hitap ediyor.Farklı seviyelerdeki çocukları bir orkestrada buluşturmayı hedefleyen proje kapsamında, başvurular eylül ayına kadar alınacak. Seviye tespitlerinin yapılmasının ardından çalışmalarına başlayacak çocuk filarmoni orkestrası, "Yeni Yıl Konseri" ile ilk kez sanatseverlerin karşısına çıkacak.Şef Musa Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'nın ilk çocuk filarmoni orkestrasını kurmak için yola çıktıklarını belirterek, orkestrada bir müzik geçmişi olan, müzik kursuna gidip bir enstrüman çalmayı öğrenmiş çocukların yer alacağını söyledi. Göçmen, "Bu, 'Orada başlarım, öğrenirim.' ya da sıfırdan bir başlangıç değil." dedi.Müzik kurslarına birçok çocuğun devam ettiğini, bu çocukların öğrendiklerini sadece arkadaşları ve aileleriyle paylaştıklarını, bir süre sonra da sıkılıp kursu ve enstrümanı bıraktıklarını dile getiren Göçmen, "Projemiz, müzik kurslarının bir ötesi. Daha önce hiç uygulanan bir formül değil. Bu alandaki boşluğu dolduracak, çocukları akademi seviyesine taşıyacak bir yapı oluşturuyoruz. Çocuklar orkestra deneyimi yaşayacaklar. Belki profesyonel olarak bu işe devam etmeyi düşünecekler." diye konuştu."Müzikte yeni bir bakış açısı"Göçmen, projenin farklı seviyelerdeki çocukları aynı orkestrada bir araya getirmesiyle Türkiye'de bir ilk olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Orkestralarda müziğin içinde çalınması gereken armonileri içeren birinci, ikinci partiler vardır. Bizim uygulayacağımız teknikte 1, 2, 3, 4 armonik partiler bulunacak ama hepsi zorluk seviyesine göre düzenlenecek. En iyi olanlar 1. partide çalarken daha yeni başlamış ama bir seviyeye gelmiş kişiler 4. partide çalma imkanı bulacak. Bu müzikte yeni bir bakış açısı. Aynı orkestrada herkes kendi seviyesindeki müziği yapıp, büyük bir orkestranın parçası haline gelecekler."Türkiye'de bir ilk olacak serbest katılımlı filarmoni orkestrasının, özel kurslardan ders alıp da müziğe devam edecek yerleri olmayanlar önemli bir imkan sunacağını vurgulayan Göçmen, "Bu, profesyonel olmayanların orkestrası olacak. Periyodik konserler vereceğiz. Konsere yönelik çalışan hedefi olan orkestra heyecan, sevgi, eğlenceyle birleşince çok güzel şeyler ortaya koyacak." ifadelerini kullandı."Eğlence, keyif ve severek öğrenme üzerine kurulu sistem"Göçmen, 1-2 parça çalabilen tüm çocukların alt yaş sınırı olmadan kendilerine başvurabileceğini, üst sınırın ise 16 yaş olduğunu belirterek, şimdiye kadar 800'e yakın ön müracaat aldıklarını, başvuruların sona ereceği eylül ayına kadar binin üzerine çıkmayı öngördüklerini söyledi.Eylülden itibaren seviye tespiti yapacaklarını ve orkestraları oluşturacaklarını anlatan Göçmen, "Hızlı bir tempoyla çalışmaya başlayacağız. İlk olarak Yeni Yıl Konseri vereceğiz." dedi.Göçmen, eğlence, keyif ve severek öğrenme üzerine kurulu bir sistem oluşturduklarını vurgulayarak, "Amacımız, çocuklarımızın yüzünün gülmesi, zevkle neşeyle müzik yapmaları." ifadesini kullandı.Çocuk filarmoni orkestrasını İstanbul, İzmir ve Antalya'da da hayata geçirmeyi, bunun yanı sıra yetişkinlere yönelik de serbest katılımlı filarmoni orkestrası kurmayı planladıklarını aktaran Göçmen, "Beraber müzik yapmanın keyfini almak ve orkestra olmak isteyen herkese kapımız açık." diye konuştu.