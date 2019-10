Türkiye'nin ilk sivil orman yangını söndürücüleri

Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarıyla daha etkin ve hızlı bir mücadele sağlanması için hayata geçirdiği, 'Orman Yangınları ile Mücadele Gönüllüleri Eğitimi' 43 gönüllünün katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitim sonunda kursiyerler yanan bir ormanda uygulamalı olarak kontrol ve söndürme çalışması yaptı.Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde sivil vatandaşlardan oluşan, orman yangınları ile mücadelede, yangın söndürme ekipleri oluşturulması çerçevesinde,'Orman Yangınları ile Mücadele Gönüllüleri Eğitimi' ilk kez Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde yapıldı.İlk gün verilen teorik ve ilk yardım eğitiminin ardından kursiyerler Döşemealtı ilçesindeki Orman Genel Müdürlüğü Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünde orman yangın tatbikatına katıldı.Orman içine yakılan bir ateşte ilk olarak ne yapılması gerektiği kursiyerlere uygulamalı olarak anlatıldı. Ateşin etrafının toprak görünecek şekilde tırmıkla çevrilmesinin anlatıldığı kursiyerler alevler karşısında zaman zaman zor anlar yaşadı. Bölge Müdürü Vedat Dikici, eline aldığı tırmıkla kursiyerlere nasıl çalışma yapılması gerektiğini anlattı. Etrafı çevrilen ateş daha sonra arazözlerden sıkılan suyla kursiyerlerinde desteğiyle söndürüldü.Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yaklaşık çıkan 170 orman yangınında 224 hektar alanın yandığını kaydetti.Geçen yıl 224 yangında 596 hektar alanın yandığını anımsatan Dikici, "Bu yıl hem sayı hem de yanan alan olarak geride tamamladık. Bu yıl bizim için iyi bir sezon oldu. Sezonun iyi geçmesine katkı sağlayan tüm kamu kurumlarımıza, halkımıza teşekkür ediyoruz. Geçen yıla göre sayıda düştü ama bizim için alanın düşmesi çok önemliydi. 224'den 170'e düştü. Her yıl yangın sayısını düşürürsek zayiatımız azalacak" dedi."Bu yıl 224 hektar alan yandı"Orman yangınında çabuk haber almak ve erken müdahalenin önemli olduğunu işaret eden Vedat Dikici, yangın büyüdükten sonra yapılabileceklerin sınırlı hale geldiğini belirtti. Zamanında ve hızlı yaptıkları müdahalelerle bu yıl büyüyen bir yangının olmadığını işaret eden Dikici, Antalya gibi sıcak bir bölgede 224 hektarlık yanan alanın son derece iyi olduğunu vurguladı. Dikici, bölge müdürlüğü olarak hedeflerinin yanan alan sayısının daha aşağı çekmek olduğunu kaydetti."İyi bir yol alacağız"1 Eylül 2019 tarihinde resmi gazeteden yürürlüğe giren 'Orman Yangınları ile Mücadele Gönüllüleri Eğitimi' kapsamında kendilerine başvuran 43 gönüllüye 2 günlük eğitim verdiklerini söyledi. Teorik ve ilk yardım eğitiminin ardından uygulamalı orman yangını söndürme tatbikatı yaptıklarını ifade eden Vedat Dikici, "Yangın gönüllüsü olmak isteyenler müdürlüğümüze başvursunlar. İlçelerden de talepler gelmeye başladı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 400 ile 500 arasındaki kişiye eğitim vermiş olacağız. Bu hem orman yangınlarının önlenmesinde, yangınla mücadelede hem de yangından sonra çalışmalarda katkı sağlayacak. Halkımızda bu işe gönüllüler de dahil olursa orman yangınlarıyla daha iyi bir yol alacağız" dedi. Dikici, gönüllülere kontrollü bir alanda yaktıkları ateşin ilk önce etrafının tırmıklarla çevrilmesi ve ardından suyla söndürülmesi yönünde uygulamalı eğitim verdiklerini kaydetti."Tatbikat biraz zordu"Kursiyerlerden Reyyan Şahin, herkesi gönüllü orman söndürme ekibine davet ederek, "İki günde iyi eğitimler aldık. Tatbikat eğitimi biraz zor oldu. Her şeyin başında eğitim geliyor. Bundan sonra yakınımdaki orman yangınlarına hemen söndürmek için yardım edeceğim" diye konuştu."Güzel işler yapacağız"Eğitim alan Bilal Tanış, müdürlük çalışanları olarak orman yangınlarının söndürülmesinde aktif rol almak için bir araya geldiklerini ve eğitim alma taleplerinin olumlu karşılandığını bildirdi. Bu yönde çıkan bir proje kapsamında iki gündür eğitim aldıklarını dile getiren Tanış, "Orman yangını diğer yangınlarından çok farklı. Önümüzdeki yangın sezonunda bizde mutfakta yer alacağız. Şu an 43 gönüllü arkadaşımız katıldı. Bizde aldığımız bu eğitimlerle güzel işler yapacağız" ifadelerine yer verdi."İlk kez orman yangını gördüm"Tatbikata katılan Seda Taştan, orman yangınlarıyla yapılan mücadeleye katkı vermek amacıyla bu eğitimlere katıldığını söyledi. İlk kez bir orman yangınına yaklaştığını dile getiren Taştan, "Başlayan bir yangının doğru ve etkin şekilde büyümeden söndürülebileceğini gördük. Farklı bir deneyim oldu. Her zaman orman yangınlarının söndürülmesinde gönüllü olacağım" dedi. - ANTALYA