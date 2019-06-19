19.06.2019 16:17
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Türkiye'nin ilk üzüm hasadı Tarsus'ta yapıldı

Türkiye

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yaşayan üzüm üretici Ali Yıldırım, Türkiye'deki ilk üzüm hasadını gerçekleştirdi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yaşayan üzüm üretici Ali Yıldırım, Türkiye'deki ilk üzüm hasadını gerçekleştirdi.
İlçede 110 bin dönümlük alan üzerinde bağcılık yapılırken, ilk hasat üreticiyi sevindirdi. Yılın ilk üzüm hasadını Trakya İlkeren cinsi üzüm ile yapan Ali Yıldırım, yüksek rekolte beklediklerini dile getirerek, ürünlerin iyi şekilde değerlendirilmesini istedi. Sucular Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldırım ise "İnşallah fiyatlar iyi olur ve çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alır" dedi.
Türkiye'deki üzüm ihtiyacının yüzde 5'ini karşılaşan Tarsus'ta, Trakya İlkeren'in yanı sıra Yalova İncisi, Tarsus Beyazı, Orli, Prima, Victoria ve Retgulob cinsi üzüm yetiştiriciliği yapılıyor.


- Tarsusmersin
Kaynak: DHA
Trakya Bölgesi, Ali Yıldırım, Türkiye, Tarsus, Ekonomi

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