Haberler » Güncel » Türkiye'nin ilk ve tek yerli ve milli balonu sertifikasını aldı - Haber

Türkiye'nin ilk ve tek yerli ve milli balonu sertifikasını aldı

SHGM Hürkuş'tan son ilk kez bir firmaya üretim sertifikası verdi.

24.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:52Türkiye'nin ilk ve tek yerli ve milli balonu sertifikasını aldı

'nin ilk yerli ve milli balon üretim firması olan Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan üretim sertifikasını Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici'nin elinden aldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Türkiye'nin ilk sıcak hava balonu test uçuşunun ardından üretim sertifikasını Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden aldı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli sıcak hava balonunu üretimini yapan Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan üretim sertifikasını Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici'nin elinden aldı. Türkiye'de Hürkuştan sonra ilk kez bir firma üretim sertifikasını almaya hak kazanırken Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, " Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden ilk ve tek balon tip sertifikamızı düzenlenen törenle aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.


Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:26  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Merkel'le görüşme)İkili ilişkilerimizin yanı sıra Libya başta olmak üzere...
11:26  15 Temmuz'da babası ve eşi şehit olan Bilge Gürs'e anlamlı görev
11:26  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Alman Üniversitesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."
11:26  Sakarya'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi adliyede
11:25  İlik bulundu, Selda'nın 250 bin liraya ihtiyacı var
24.01.2020 11:26:35