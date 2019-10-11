Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonu, kapadokya semalarında

NEVŞEHİR'de, Türkiye 'nin ilk yerli sıcak hava balonu üretildi. 4 kişilik olan ve üzerinde 'İstikbal Göklerdedir' yazan balonun test uçuşu, Kapadokya semalarında başarıyla gerçekleştirildi.

Kentte faaliyet gösteren sıcak hava balonu firmasınca, yurt içi ve yurt dışından temin edilen malzemelerden yerli sıcak hava balonunun tasarımı yapıldı. Balonun üretimi, Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde gerçekleştirildi. Yerli üretim sıcak hava balonunun test uçuşu ve tanıtımına, Vali İlhami Aktaş, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

'İTHALATA DUR DEMEK İÇİN ÜRETTİK'

Üretici firmanın sahibi Mehmet Halis Aydoğan, Pasha Balon tarafından Türkiye'de ilk kez üretimi yapılan sıcak hava balonunun test uçuşu ve tanıtımı için bir araya geldiklerini belirterek, "Kapadokya bölgesi, 1991 yılında ticari sıcak hava balonlarına 'merhaba' demiş olup, 1998 yılıyla beraber hızla büyüyen bir sektör olarak şuan dünyada en fazla ticari sıcak hava balonu uçuşu yapılan noktadır. Bölgemizde yılda yaklaşık 30 binin üzerinde uçuş yapılmakta, 500 binin üzerinde de misafir balonlarımızda uçmaktadır" dedi.

Aydoğan, mevcut balonların yurtdışından ithal edildiğini vurgulayarak, "Biz de buna 'dur' demek için ilk defa balonumuzu Türkiye'de üreterek, Kapadokya ve ülkemizi bu alanda marka haline getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK OLUYOR'

Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici ise yerli sıcak hava balonunun hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye tarihinde bir ilk oluyor. Pasha Balon ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile son 1 yılda yapılan çalışmalarla kendi tasarımları olan bir balonu havada görüyoruz. Biz bunun hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli-milli hamlesi var. Son 3 yıldır ülkede hissedilen çalışma bu. Başta savunma sanayi olmak üzere havacılık da bu işin bir parçası oluyor" dedi.

'ÜÇÜNCÜ YERLİ ÜRÜN'

Hürkuş uçağının sertifikasyonunu yapıldığını, Gökbey helikopterinin sertifikasyonunun devam ettiğini kaydeden Kesici, "Bu balon da aslında bu seriye katılmış üçüncü yerli ürün olmuş oluyor. Hakikaten emeği geçenleri tebrik ediyorum. Balonun kalkışını izledik. İnşallah bundan sonra bu balonun daha büyükleri yapılacak. Bu yapılan genellikle eğitimde kullanılacak bir balon. Bundan sonrakiler genelde yolcu taşımacılığında kullanılacak balonlar olacak. Biz de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak bunlara destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından pilot Hakan Zengin tarafından 'İstikbal Göklerdedir' yazılı sıcak hava balonu, Kapadokya semalarında havalandı.

- Nevşehir