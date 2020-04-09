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Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Yenikapı açıklarında demirledi

Karadeniz'de sondaj faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yola çıkan Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih', İstanbul Yenikapı açıklarına demirledi.

09.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:15
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Yenikapı açıklarında demirledi
Karadeniz'de sondaj faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yola çıkan Türkiye 'nin ilk yerli sondaj gemisi ' Fatih ', İstanbul Yenikapı açıklarına demirledi.
229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki ultra derin su sondaj gemisi 'Fatih' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a geldi. Sabah saatlerinde Yenikapı açıklarında demirleyen sondaj gemisinin İstanbul Haydarpaşa Limanı'na gideceği bildirildi. Geminin, burada yapılacak direk kısaltma işleminin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e açılacağı öğrenildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Fatih, Güncel
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