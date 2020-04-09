Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Yenikapı açıklarında demirledi

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Yenikapı açıklarında demirledi Karadeniz'de sondaj faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yola çıkan Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", İstanbul Yenikapı açıklarına demirledi.

09.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:26
Türkiye 'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih " Yenikapı açıklarında demirledi
İSTANBUL - Karadeniz'de sondaj faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yola çıkan Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", İstanbul Yenikapı açıklarına demirledi.
229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki ultra derin su sondaj gemisi olan 'Fatih' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a geldi. Sabah saatlerinde Yenikapı açıklarında demirleyen "Fatih" sondaj gemisinin İstanbul Haydarpaşa Limanı'na gideceği bildirildi. Burada yapılacak direk kısaltma işleminin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e açılacağı öğrenildi. Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi ’Fatih’ Yenikapı açıklarında demirledi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Fatih, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü Haberler
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü
İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı
Haberler ›› genel ››Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Yenikapı açıklarında demirledi - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:28: Bayramiç'te korkutan yangın - Haberler 13:28: Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Bayram: Sağlıkta Şiddet Yasası hızla kabul edilsin - Haberler 13:18: Irak'ta Mustafa el-Kazimi hükümeti kurmakla görevlendirildi - Haberler 13:17: İstanbul'da kaçak işletilen kahvehanelere polis baskını - Haberler 13:07: Kars'ta polis, yoğunluk oluşturmadan vatandaşların işini çözüyor - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:13: Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı - Haberler 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı