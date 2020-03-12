Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilinin maketi trafik ekipleri tarafından kullanıldı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilinin maketi trafik ekipleri tarafından kullanıldı 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı tarafından tanıtılan yerli otomobilin ilk maketi Muğla'nın Dalaman ilçesine Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından yerleştirildi.
12.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:16
Türkiye 'nin ilk yerli ve milli otomobilinin maketi trafik ekipleri tarafından kullanıldı
MUĞLA - 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı tarafından tanıtılan yerli otomobilin ilk maketi Muğla 'nın Dalaman ilçesine Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından yerleştirildi. 60 yıl aradan sonra Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili SUV ve Sedan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019 tarihinde tanıtılmıştı.Bursa'da TSK arazisi üzerinde üretimi yapılacak aracın gerçeğinden önce maketi Türkiye'de ilk defa Muğla'nın Dalaman ilçesinde yerini aldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından sürücülerin dikkatini çekmek için hazırlanan maket vatandaşların da ilgi odağı oldu.Türkiye'nin Ortak Girişik Grubu tarafından üretimi yapılacak olan yerli ve milli otomobil 2022 yılının ilk yarısında yollarda olması hedefleniyor.Türkiye'de ilk defa Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından gerçeğine uygun birebir yapılan trafik aracı maketi Dalaman ilçesi Havalimanı yol güzergahına yerleştirildi. Aracın üzerine yerleştirilen güneş paneli ile aracın tepe lambası 24 saat kesintisiz çalışacak.Yerli ve milli trafik otomobilini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar aracın yanında durarak fotoğraf çektiriyor.
MUĞLA - 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı tarafından tanıtılan yerli otomobilin ilk maketi Muğla 'nın Dalaman ilçesine Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından yerleştirildi. 60 yıl aradan sonra Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili SUV ve Sedan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019 tarihinde tanıtılmıştı.Bursa'da TSK arazisi üzerinde üretimi yapılacak aracın gerçeğinden önce maketi Türkiye'de ilk defa Muğla'nın Dalaman ilçesinde yerini aldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından sürücülerin dikkatini çekmek için hazırlanan maket vatandaşların da ilgi odağı oldu.Türkiye'nin Ortak Girişik Grubu tarafından üretimi yapılacak olan yerli ve milli otomobil 2022 yılının ilk yarısında yollarda olması hedefleniyor.Türkiye'de ilk defa Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından gerçeğine uygun birebir yapılan trafik aracı maketi Dalaman ilçesi Havalimanı yol güzergahına yerleştirildi. Aracın üzerine yerleştirilen güneş paneli ile aracın tepe lambası 24 saat kesintisiz çalışacak.Yerli ve milli trafik otomobilini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar aracın yanında durarak fotoğraf çektiriyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilinin maketi trafik ekipleri tarafından kullanıldı
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Dalaman, Muğla, Yerel
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Haberler
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Haberler
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Haberler
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Haberler
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Haberler
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Haberler
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor