"Türkiye'nin inovasyon ekosistemi her geçen gün güçleniyor"

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi, Türkiye'nin inovasyon ekosisteminin her geçen gün daha geliştiğini ve güçlendiğini belirterek, "Eğer günümüzün, hiçbir kuruluşun tek başına başa çıkamayacağı sorunlarıyla etkili bir şekilde mücadele etmek istiyorsak yeni fırsatlar, çözümler, ortaklıklar aramalıyız." dedi.UNDP, öngörülen sürenin dolacağı 2030 sonuna yaklaşık 10 yıl kala Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşma yolunda ilerlemeyi hızlandıracak dünya çapında yeni bir girişim başlattı. İklim değişikliği ve giderek artan eşitsizlikler gibi küresel sorunlara yeni çözümler bulmak amacıyla UNDP'nin 60 ülkedeki ofisinde hızlandırma laboratuvarları, Katar Kalkınma Fonu ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu desteğiyle kurulacak.Söz konusu ağın bir parçası olan UNDP Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı'nın açılış etkinliği, İstanbul 'da gerçekleştirildi.Bu yüzyılın hızla değişen koşullarında karmaşık kalkınma sorunlarına çözüm bulmak için yeni yaklaşımlar gerektiği görüşünden yola çıkılarak kurulan hızlandırma laboratuvarları, bu alanda dünyanın en geniş öğrenme ağı olacak. 60 ülkede kurulan laboratuvarlar, 78 ülkede çalışmalar yürütecek.Döngüsel ekonomi, gençlere istihdam yaratma, iklim değişikliği, kentleşme ve denizlerdeki plastik kirliliği gibi konularda yenilikçi çözümler geliştirmek için yeni ortaklıklar kurulacak. Sorunlar ile daha hızlı ve etkili bir şekilde başa çıkabilmek için yerel fikir ve inovasyonlar, kolektif akıl, yeni veri kaynakları ve deneylemenin gücünden yararlanılacak."Sorunları etkili bir şekilde ele almak yenilik ve inovasyon gerektiriyor"Etkinlikte konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi, hızlandırma laboratuvarları ağının UNDP'nin gelecek yıllarda yürüteceği tüm faaliyetlerin merkezinde yer alacağını ifade ederek, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na giden yoldaki hızlarını yıllar değil, haftalar ya da aylar içinde yeni çözümler deneyerek ve bularak artıracaklarını söyledi.Tomasi, her zaman olduğu gibi güvendikleri ulusal ve küresel ortaklarla çalışmaya devam edeceklerini, bu girişim kapsamında yeni ortaklıklar kurarak etkinliklerini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.Günümüz kalkınma zorlukları ve karmaşıklığının arttığını dile getiren Tomasi, "Sorunları etkili bir şekilde ele almak yenilik ve inovasyon gerektiriyor. 78 ülkede hizmet verecek olan 60 laboratuvar, iş birliği ile çalışarak kanıt ve uygulama ile desteklenmiş yeni yaklaşımlar üretecek. Yetenek ve beceriye yönelik bu yaklaşım, benimsenebilecek ve ölçeklenebilecek en etkili çözümleri belirlememize olanak sağlayacaktır." dedi.Türkiye'nin inovasyon ekosisteminin her geçen gün daha geliştiğini ve güçlendiğini ifade eden Tomasi, "Eğer günümüzün, hiçbir kuruluşun tek başına başa çıkamayacağı sorunlarıyla etkili bir şekilde mücadele etmek istiyorsak yeni fırsatlar, çözümler, ortaklıklar aramalıyız. Bu heyecan verici girişimin parçası olmak ve Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarına daha etkili çözümler geliştirmek için bize destek vereceğinizi umuyoruz." şeklinde konuştu."Hepimizin yararlanacağı bir bilgi ve tecrübe kaynağı oluşturacak"Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Osman Turan da Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşabilmek için ulusal ve küresel manada tarafların iş birliği içerisinde çalıştığını belirterek, UNDP ve Türkiye arasında çok kapsamlı bir ortaklık yürütüldüğünü bildirdi.Turan, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın, dünyadaki çok karmaşık sorunları ortadan kaldırmayı hedeflediğini aktararak, şunları kaydetti:"Özel sektör, önceden kar getirmeyen konularda yer almazdı. Artık etki yaratmakta önem kazandı. Bu kurulacak olan laboratuvarlar, herkesin birlikte çalışabilmesi için yenilikçi yaklaşımlar gerçekleştirecek. Bu 60 adet laboratuvarın birbiriyle kuracağı ilişki, hepimizin yararlanacağı bir bilgi ve tecrübe kaynağı oluşturacak. Bundan dolayı da çok heyecanlıyız. Biz Türkiye olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Etki Hızlandırıcı Projesi başlatmıştık. Bu proje, girişimcileri desteklemek amaçlı kuruldu.""Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşabilmemiz için son 10 yıl kaldı"Almanya İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Stefan Graf ise 78 ülkede hizmet verecek olan hızlandırma laboratuvarlarının 2030 öncesinde küresel olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmayı hızlandıracağına işaret ederek, 2015 yılında bu kalkınma amaçlarının belirlendiğini anımsattı.Graf, bu amaçların tamamlanması için sadece 10 yıl kaldığını hatırlatarak, "Şunu kabul etmeliyiz ki istediğimiz başarıya ulaşamadık. Açlığın yok edilmesi, sağlık hizmeti, eğitim hizmeti, su tedariki gibi temel ihtiyaçları bile sağlamaktan çok uzaktayız. Bu durumun üstesinden gelmek ve çabalarımızı hızlandırmak için yeni metotlara ihtiyacımız var. İnovasyona daha fazla odaklanmalıyız." diye konuştu."Ne şanslıyız ki bu laboratuvarlardan biri de Türkiye'de olacak"UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat, hızlandırma laboratuvarının Türkiye'nin kalkınma sorunlarıyla mücadelesine destek vereceğini ifade ederek, 2030 gündemini gerçekleştirmek, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na erişebilmek için çalıştıklarını söyledi.Fırat, kalkınma sorunlarıyla mücadelede geleneksel yaklaşımların günümüzün sosyal ve çevresel problemleri karşısında yetersiz kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:"21. yüzyıl sorunları çabuk evriliyor, başka sorunlarla ilişkileniyor ve böylece çabalar yetersiz kalabiliyor. Kalan kısıtlı süreyi değerlendirebilmek, daha yenilikçi çözümler bulmak, bu çözümleri daha hızlı test etmek, daha önce çalışılmamış olanların üzerinde durmak amacıyla UNDP, 60 ülkede hızlandırma laboratuvarı kurmak için yola çıktı. Ne şanslıyız ki bu laboratuvarlardan biri de Türkiye'de olacak."