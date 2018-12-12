Türkiye'nin İş Sağlığı ve Güvenliği Oscarları Sahiplerini Bulacak

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:43



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:43

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı IOHS EXPO" yarın başlıyor. Ulusal ve uluslararası ölçekte sektörün seçkin markaları ile uzman ve akademisyenleri buluşturacak IOHS EXPO'da iş sağlığı ve güvenliğine dair yenilikçi ürünler katılımcıların beğenisine sunulacak. Kongrede, Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği Oscarları olarak tanımlanan "Kristal Baret Ödülleri" de sahiplerini bulacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı (IOHS EXPO)" 13-15 Aralık Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Bu sene "Değişim Artı" temasıyla hazırlanan IOHS EXPO sektörün öncü firmalarını, ulusal ve uluslararası alanda iş güvenliği uzmanlarını, iş sağlığı ve güvenliğine dair yenilikçi ürünleri katılımcılarla buluşturacak. Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği Oscarları olarak tanımlanan "Kristal Baret Ödülleri" de 7 ayrı kategori ve 10 ayrı dalda sahiplerini bulacak.Sektörün seçkin firmaları IOHS Expo'daİBB Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü'nün organize ettiği IOHS EXPO'da "Değişim Artı" temasıyla iş sağlığı ve güvenliği konusunda iyi uygulama örneklerine değer katan yayınlar, çalışmalar ve ürünler katılımcılara sunulacak. 5 bini aşkın katılımcının beklendiği IOHS EXPO'da 50 seçkin firma stant açacak. İBB iştirak şirketlerinden BİMTAŞ, UGETAM, İSPER AŞ ve İSTGÜVEN de fuarda yer alacak. Firmalar; Kişisel Koruyucu Donanım, İş Sağlığı Güvenliği Yazılımı, Yangın, Güvenlik, İş Makineleri, Periyodik Muayene, Ortam Ölçümleri gibi iş sağlığı ve güvenliğine dair yenilikçi ürünlerini firmaların ve katılımcıların beğenisine sunacak.Yurt içi ve yurt dışından üst düzey katılım sağlanacakKongrede, yurt içi ve yurt dışından üst düzey katılımcılar yer alacak. Singapur İşyeri Güvenlik ve Sağlığı Komiseri Ho Siong Hin, Avusturya Sağlık İnovasyonu Enstitü Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Braithwaite, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, çok sayıda seçkin şirketin üst düzey yöneticileri, ulusal ve uluslararası alanda iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, akademisyenler, araştırmacılar, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılacak. 100'den fazla konuşmacı İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yenilikçi önlemler ve ürünlerle alakalı sunum yapacak.Genç uzmanlar mesleğin profesyonelleriyle buluşacakKongrede, "Genç Uzman Zirvesi" düzenlenecek. İş Güvenliği Uzmanı (İSG) profesyonelleri ve mesleğe yeni başlayan İSG personelleri zirvede biararaya gelecek. Ulusal ve uluslararası düzeyden katılımın sağlanacağı zirvede profesyoneller genç meslektaşlarıyla bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği oscarları sahiplerini bulacakOturumların ardından 15 Aralık akşamı Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği Oscarları olarak tanımlanan "Kristal Baret Ödülleri" töreni yapılacak. Sosyal Sorumluluk, Proje ve İyi Uygulama örnekleri sağlayan sektör temsilcileri 7 kategori, 10 dalda ödüllendirilecek. Böylece iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın artması için firmalar teşvik ediliyor. - İSTANBUL