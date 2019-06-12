Türkiye'nin İzlanda deplasmanında galibiyeti yok!

İki milli takım arasındaki ilk maç oynanırken, takvimler 24 Eylül
1980’i gösteriyordu. 1982 Dünya Kupası Elemeleri 3. Grup’ta oynanan maçta Türkiye’nin kalesini koruyan isim, bu akşam teknik direktör olarak takımın başında yer alacak olan Şenol Güneş’ti. İzmir Atatürk
Stadyumu’nda oynanan maç İzlanda’nın 3-1’lik galibiyeti ile sona erdi. Milli takımımızın maçtaki tek golünü isi Fatih Terim
atmıştı.
Yine aynı grupta, bu sefer İzlanda’da oynanan maç, yine İzlanda’nın galibiyeti ile sona erdi. 9 Eylül 1981’de Türkiye, İzlanda’ya 2-0 mağlup oluyordu. İzlanda ve Türkiye grupta sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer alarak İspanya’da düzenlenen 1982 Dünya Kupası için bileti alamadı.
İki ülkenin yolu, ardından 1990 Dünya Kupası Elemeleri’nde, yine 3. Grup’ta kesişti. İki takımın arasındaki toplamda üçüncü maç 12 Ekim 1988’de İnönü Stadı’nda oynandı ve maç 1-1 sona erdi. Ay-yıldızlıların golü şu an Trabzonspor’da teknik direktörlük yapan Ünal Karaman’dan geldi.
Aynı grupta oynanan diğer maçı kazanan taraf, 2-1’lik skorla İzlanda oldu. Golümüz bu sefer Feyyaz Uçar’dan geldi. Her iki takım da, sekiz yıl öncesinde olduğu gibi yine Dünya Kupası bileti alamadı.
İzlanda ile Türkiye arasında oynanan ilk ve tek dostluk maçı, 17 Temmuz 1991’de Reykjavik’te oynandı. Milliler bu maçta, rakibi karşısındaki en farklı mağlubiyetini aldı: 5-1. Türkiye’nin tek golü Ünal Karaman’dan gelirken, Chelsea
ve Barcelona’da forma giymiş ünlü futbolcu Eidur Gudjhonsen’in babası Arson Gudjhonsen o maçta Türkiye kalesine tam dört gol atmıştı.
Daha önce iki kez Dünya Kupası Elemeleri’nde eşleşen ülkeler, 1994’te ise Euro 1996 Elemeleri’nde eşleşti. Türkiye, 12 Ekim 1994’te İzlanda’yı Ali Sami Yen
Stadı’nda, Fatih Terim’in teknik direktörlüğünde ağırladı. Kırmızı-beyazlıların İzlanda karşısındaki ilk galibiyeti, üstelik ezici bir skorla, bu maçta geldi. Galibiyeti Saffet Sancaklı
ve Hakan Şükür’ün ikişer ve Sergen Yalçın’ın tek golü getirdi.
Gruptaki diğer maç ise 11 Ekim 1995’te İzlanda’da oynandı ve golsüz sona erdi. Türkiye, bu elemeler sonucunda tarihinde ilk kez Avrupa
şampiyonası bileti aldı. İzlanda ise grup sonuncusu oldu.
İki ülke bu maçın ardından uzun bir süre karşı karşıya gelmedi. Yollar, ancak Euro 2016 Elemeleri’nde tekrar kesişti. 9 Eylül 2014’te İzlanda’da oynanan maçta Türkiye’nin teknik direktörü, 20 yıl önceki maçta olduğu gibi Fatih Terim’di. Ancak kazanan bu kez İzlanda oldu: 3-0
Bu eleme grubunun son maçına gelindiğinde İzlanda, Euro 2016’ya katılmayı garantilemişti. Türkiye ise kazanması durumunda turnuvaya katılım bileti alacaktı. 13 Ekim 2015’te oynanan ve uzun süre golsüz devam eden maçın 89. dakikasında Selçuk İnan
sahneye çıktı ve attığı serbest vuruş golüyle Türkiye’yi Euro 2016’ya götürdü.
İzlanda, çok kısa süre sonra yine bir eleme grubunda Türkiye ile aynı gruba düştü. 2018 Dünya Kupası
Elemeleri kapsamında oynanan maçların ilki 9 Ekim 2016’da oynandı ve maç İzlanda’nın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Ekim 2017’deki, Türkiye’de oynanan ikinci maçta ise kazanan yine İzlanda oldu:0-3. Bu maçların ardından İzlanda grup lideri olarak Dünya Kupası’na giderken Türkiye altı takımlı grubun dördüncü sırasında yer aldı ve turnuvaya katılamadı.
Bu akşam Reykjavik’te oynanacak maç, iki ülke milli takımları arasındaki 12. maç olacak. Türkiye, İzlanda ile oynadığı son maçlara göre daha formda bir görüntü çiziyor. İzlanda Milli Takımı’nda ise 2018 Dünya Kupası ile başlayan bir form düşüşü olduğu söylenebilir. Bugünün sonuna yaklaşırken Türkiye’nin İzlanda karşısında üçüncü galibiyetini mi alacağını, yoksa maçın bir İzlanda galibiyeti ya da beraberlikle mi sonuçlanacağını hep beraber öğreneceğiz.
Kaynak: EuroSport.com
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