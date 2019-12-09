Haberler » Güncel » Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

09.12.2019 23:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 23:02Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi, AA'nın
'nin Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Afganistan'a yönelik bölgesel iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin konuların ele alındığı "Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci (HoA-IP) 8'inci Bakanlar Konferansı" kapsamında İstanbul'da bulunan Ertuğrul, AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Büyükelçi Ertuğrul, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Ertuğrul, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Kabil Büyükelçisi Ertuğrul, bu tür yarışmaları düzenlediği için Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, Türkiye, Kabil, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:16 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüştü - Haber
23:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ortak yayınında soruları yanıtladı Açıklaması - Haber
23:14 Mantar işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 13 yaralı - Haber
23:14 MÜZİĞİN GÜÇLÜ İSİMLERİ ÇOCUK GELİNLER İÇİN BİR ARAYA GELDİ - Haber
23:14 Samsun'a şehit ateşi düştü - Haber
20:59 Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı - Haber
20:58 İstanbul'da servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi - Haber
19:51 Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı - Haber
19:15 Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi - Haber
19:08 77. Altın Küre Ödülleri'nde adaylar açıklandı! Netflix yapımları damga vurdu - Haber
9.12.2019 23:20:42