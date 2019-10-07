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Türkiye'nin kaç tankı var? NATO'da en çok tank kimde?

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği operasyon sonrası Türkiye'nin silah envanteri merak konusu oldu. ABD basınında Türkiye'nin sahip olduğu tank sayısı ve NATO ülkeleri içinde en çok tanka sahip olan ülke açıklandı. Türkiye'nin kaç tankı var ve NATO'da en çok tank kimde sorularının cevabı…

07.10.2019 16:00

ABD basını Dünyanın en çok zırhlı araca sahip ülkesinin açıkladı. Bunun yanı sura NATO ülkeleri içinde en çok tankı olan ülkeyi ve Türkiye'nin kaç adet tanka sahip olduğunu yazdı. NATO'da en çok tank kimde? Türkiye'nin kaç tankı var?

DÜNYANIN EN ÇOK ZIRHLI ARACA SAHİP OLAN ÜLKESİ KİM?

We Are The Mighty sitesinin aktardığına göre, Rusya dünyanın en çok zırhlı araca sahip ülkesi ve elinde yaklaşık 22 bin muharebe tankı bulunuyor.

NATO ÜLKELERİNDE TOPLAM KAÇ ADET TANK VAR?

NATO üyesi Avrupa ülkelerinde toplam tank sayısı 11 bin civarı.
ABD ve Kanada'nın sahip olduğu tank sayısı 18 bin olarak gösterildi.

TÜRKİYE'NİN KAÇ TANKI VAR?

Türkiye'nin sahip olduğu tank sayısı 3 bin 200.

NATO'DA EN ÇOK TANK HANGİ ÜLKEDE?

NATO üyesi en çok tank sahibi olan ülke de 3 bin 200'le Türkiye
Türkiye'nin kaç tankı var? NATO'da en çok tank kimde?

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya, Gündem, Güncel

YORUMLAR(2)
ADAM:ABD nato ülkesi nasıl Türkiye en çok tanka sahip ülke oluyor
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RAMAZAN YILMAZ:ABD NATO ÜYESİ DEGIL
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