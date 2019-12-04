Haberler » Güncel » Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Alp: 'Türkiye-Uganda ilişkileri çok iyi seviyede' - Haber

Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Alp: "Türkiye-Uganda ilişkileri çok iyi seviyede"

Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, Türkiye ile Uganda arasındaki ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu söyledi.

04.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:24Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Alp:
'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, Türkiye ile Uganda arasındaki ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu söyledi.
Büyükelçi Alp, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50'nci yıl dönümü münasebetiyle AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Alp, Türkiye ile Uganda arasındaki ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu belirterek "Diplomatik ilişkilerimizin 50'nci yıl dönümünü kutlarken, ticaret, yatırım, eğitim ve insani yardım, askeri ve savunma iş birliğinin artırılmasına odaklandık." dedi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için üst düzey birtakım ziyaretlerin düzenlendiğine işaret eden Alp, "Uganda Meclis Başkanı ve Başbakanı'nın yanı sıra bakanlar ve Türkiye-Uganda Parlamentolar Arası Dostluk Komitesi şu anda Türkiye'yi ziyaret ediyor. Üst düzey ziyaretler konusunda iyi gidiyoruz." diye konuştu.
Büyükelçi Alp, iki ülke arasında parlamento, sosyal hizmetler, yüksek öğretim, kültürel merkezlerin açılması ile askeri ve savunma gibi alanlarda iş birliğinin artırılacağını kaydederek bu konularda taslakların hazır olduğunu ve yakında anlaşmaların imzalanacağını söyledi.
Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Uganda'da bir ofis kurmaya karar verdiğini aktaran Büyükelçi Alp, "Biz şu anda çalışma kuralları üzerinde adım atıyoruz. Yetkililer arasında taslaklar imzalanır imzalanmaz Yunus Emre Kültür Merkezi (YEE) de açılacak." ifadesini kullandı.
Alp, Türk yatırımcıların Uganda'da dikkat çekmeye başladığını ve bu yıl üretim tesislerinin açıldığını kaydederek Türk inşaat şirketlerinin, ülkenin altyapısını inşa etmeye ilgi gösterdiğini ve bir şirketin de yol yapımı ihalesini kazandığını aktardı.
Büyükelçi Alp, Türkiye'nin Uganda'ya çeşitli konularda insani yardım yaptığına işaret ederek "Uganda halkına çeşitli mesleki eğitimler vermeye devam ediyoruz. Sivil toplum kurumları aracılığıyla Türk hayırseverin yardımlarıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde camiler inşa edildi." dedi.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:23 Engelsiz Sanat Topluluğu'ndan Yeşilçam konseri - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:22 Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
17:17 Beyoğlu'nda ilginç sergi - Haber
17:17 Öğrencilerden anlamlı resim sergisi - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
16:38 Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:26 Dünyanın ilk uçan aracında seri üretime geçildi
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
4.12.2019 17:24:06