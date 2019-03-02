Doğu Türkistan
Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, " Türkiye
'nin karakterini ve siyasi pozisyonunu Çin
anlayabilmiş değil." dedi.
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Şubesince düzenlenen "Kanayan Yaramız Doğu Türkistan" konulu konferansa katılan Tümtürk, gazetecilere, Çin'in uygulamalarının 3'üncü dünya ülkelerine işleyebileceğini söyledi.
Türkiye'nin demokrasi geleneği olan, adaleti ve hakkaniyeti kendisine düstur edinen bu coğrafyanın hakim gücü olduğunu vurgulayan Tümtürk, "Türkiye'nin karakterini ve siyasi pozisyonunu Çin anlayabilmiş değil. Başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
başta olmak üzere yöneticilerimiz, Çin'e anlayacağı dilden gerekli cevabı vereceklerdir. Türkiye'nin Doğu Türkistan sorumluluğunu ve 35 milyon Müslüman Uygur
Türküne sahip çıkarak zalime karşı hakkaniyetli tavrını Doğu Türkistan Meclis Başkanı olarak alkışlıyorum, şükranlarımı ve minnetimi sunuyorum." dedi.
Doğu Türkistan, Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Kaynak: AA