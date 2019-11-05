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Türkiye'nin kararlılığı kazandı: İtalyanlardan sonra Fransızlar da Doğu Akdeniz'den çekilme kararı aldı

AB'nin küstah tehditlerine boyun eğmeyen Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusundaki kararlılığı dengeleri değiştirdi. İtalyan şirketlerinden sonra Fransızlar da Türkiye'nin itiraz ettiği bölgelerden çekilme kararı aldı.

05.11.2019 23:10 | Son Güncelleme: 05.11.2019 23:30

Doğu Akdeniz'de doğalgaz ve petrol aramaları konusunda en başından beri taviz vermeyeceğini açıklayan Türkiye'nin dik duruşu, bölgedeki dengeleri değiştirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB), 'Üst düzey temaslar ve Hava Taşımacılık Anlaşması müzakereleri askıya alınacağı' yönündeki yaptırım tehditlerine boyun eğmeyen Türkiye'nin, bölgedeki adımları sonrası İtalyan şirketlerinin ardından Fransız şirketler de bölgeden çekilmeye başladı.

İLK İTALYANLAR DOĞU AKDENİZ'DEN ÇEKİLDİ

İtalyan doğalgaz ve petrol arama şirketi Eni, Türk donanmasının bölgede varlığını sürdürmesi nedeniyle Doğu Akdeniz'den çekildiğini duyurmuştu.

FRANSIZLAR DA ÇEKİLİYOR

Fransız şirketi ENI-TOTAL, eylül ayında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile 7. parselde sözde ruhsat için anlaşma imzalamıştı.

Türkiye ise kendi kıta sahanlığında Rumların hükümsüz ruhsatlarına dayanarak, sondaj çalışmasına izin vermeyeceği uyarısında bulundu.

Uyarının ardından ENI'nin Yönetim Kurulu Başkanı Claudio Descalzii, 7. parseldeki çalışmalarda geri adım sinyali verdi. "Sondaj kuyusu için savaş çıkarmak istemiyoruz." dedi.

Türkiye'nin kararlılığı kazandı: İtalyanlardan sonra Fransızlar da Doğu Akdeniz'den çekilme kararı aldı

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Türkiye, Ekonomi, Güncel


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