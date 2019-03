Türkiye'nin Karşısında Puslu Bir İttifak Kurulmuştur"

Kaynak: İHA

MHP lideri Bahçeli, "PKK'nın siyasi uzantıları, belediyeler üzerinden Türkiye ve Türk milleti ile hesaplaşmanın alçak niyetine sabitlenmişlerdir. Kandil talimatını vermiş, CHP uygulamaya geçmiş, İP refakatçi olmuştur. Türkiye'nin karşısında puslu bir ittifak kurulmuştur" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde partisinin mitingine katılmak üzere Isparta'ya geldi. Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda ilk olarak MHP'nin 31 Mart Seçimleri'nde aday gösterilen il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı. Belediye Başkan Adayları adına kısa bir konuşma gerçekleştiren Isparta Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, 4. kez başkanlığa aday gösterildiğini anımsatarak alana gelenlere "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" dedi."ISPARTA GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYOR"MHP Lideri Bahçeli, Ispartalılara hitaben yaptığı konuşmada "Gül kokulu Isparta'da bulunmaktan sizlerle buluşmaktan son derece bahtiyarım. Hepinize en dedin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu meydanı dolduran Ispartalı kardeşlerimle iftihar ediyor hepinize hoş geldiniz diyorum. Açık hava toplantımızın gerçekleşmesinde emeği bulunan tüm dava arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. 9 Eylül 2017 tarihinde bir aya gelmiş ve 9 dev eserin açılış ve temel atma törenini gerçekleştirmiştik. Allah'a hamdolsun ki güller diyarında hizmet kervanı durmuyor, yatırımlar kesilmiyor, çalışma azmi durgunluk yaşamıyor. Nitekim, Isparta gün geçtikçe büyüyor. Isparta, nakış nakış dokunan irfan yuvasıdır. Isparta fedakarlıktır, el emeği, göz nurudur. Isparta ehil ellerdedir ve emin adımlarla geleceğe yürümektedir. Bu kentimiz önümüzdeki 5 yılda da hizmetten yoksun kalmayacak, mutsuz ve huzursuz olmayacaktır. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için 11 gün sonra sandık başına giderek bir karar vereceksiniz. İnanıyorum ki partimizin yüzünü yine güldüreceksiniz, Isparta'nın ehil ellerle yükselişine devam edeceksiniz. Şimdi, söz sırası Ispartalı kardeşlerimde. Isparta'nın ehil ellerle yönetilmesini sağlayacaksınız" dedi."ISPARTA'DA ÜÇ HİLAL, GÜL GONCASI GİBİ AÇILACAK""Isparta duruşunu belirlemiş, kararını bugünden netleştirmiştir" diyen Bahçeli, "Hepinize müteşekkirim, Ispartalı kardeşlerime güveniyorum, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde belediye başkan adayımız, halihazırda belediye başkanımız olan Yusuf Ziya Günaydın'dır. Isparta'da üç hilal, gül goncası gibi açılacak, milli birlik ve kardeşliğin mis kokusunu her yere taşıyacaktır. İl merkezinde, ilçe ve beldelere kadar çok değerli belediye başkan adaylarımız Ispartalı kardeşlerimizin huzurundadır. Bütün adaylarımız Isparta'ya hayırlı ve uğurlu olsun. Isparta'nın yüzünü ağartmak için varız, Isparta'nın dirliği ve istikbali için varız. Parlak projelerimiz ve yüksek hedeflerimizle, dürüst ve ilkeli yönetim anlayışıyla sizlerin hizmetindeyiz. 8 Mart 2019'da belediye meclis kararı ile ilan edilen 700 dönümlük arazide, 5 bin konutun yapımını amaçlayan toplu konut projemizin hayata geçmesi için Isparta'nın irade ve teveccühüne mazhar olmayı istiyoruz. Daha huzurlu bir kent, daha güzel bir gelecek, daha mutlu insanlar için Ispartalı kardeşlerimiz için Ispartalı kardeşlerimizin gönlüne talibiz. Allah'ın izniyle başaracağız, 31 Mart'ta sizlerin takdiri ile Isparta'da yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti."ISPARTA'DA ZİLLETE YER YOKTUR"AK Parti ile omuz omuza yürüdüklerini söyleyen Bahçeli, "Önemli bir hususun da altını kalın bir şekilde çizmek istiyorum; Isparta Cumhur İttifakı kapsamında yer almayan illerimiz arasındadır. Bu kentimiz, Cumhur İttifakı'nın kapsamında değilse de siyasi üslubumuz, söz ve değerlendirmelerimiz Cumhur İttifakı'nın doğasına birebir uygun olacaktır. Çünkü, beka için milli karar, Cumhur için istikrar diyoruz. AK Parti'li kardeşlerimizle omuz omuza yürüyoruz, ayrımız gayrımız ve ihtilafımız yok. Cumhur İttifakı, istikbalin mimarıdır. Cumhur İttifakı '2023 Lider Ülke Türkiye'nin güvencesidir. Isparta'da zillete yer yoktur. İcazet ve itibarla asla olmayacaktır" diye konuştu.."TÜRKİYE'NİN KARŞISINDA PUSLU BİR İTTİFAK KURULMUŞTUR"31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin, hem muhtevası hem de ehemmiyeti bakımından önceki seçimlerden oldukça farklı olduğunu dile getiren Bahçeli, "11 gün sonra gerçekleştireceğimiz seçimlerde, sadece yerel yönetimleri belirlemeyeceksiniz, aynı zamanda milli bekamıza da destek olacaksınız. Belediyelerin emin ve ehil ellerde olması demek, insanlarımızın huzur ve mutluluğu demektir. Yerel yönetimlerin yerli milli yerlerde olması demek, geleceğe umutla bakmak demektir. Belediyelerde PKK'nın yuvalanması bu açıdan mahsurlu, marazi ve sakıncalıdır. Belanın kol gezmesi demek, geleceğimizin pürüzlü ve sıkıntılarla dolu olacağına delalettir. Bu nedenle 31 Mart Seçimleri aynı zamanda, bir beka seçimidir. Zillet ittifakı karşımızda hizalanmış, geleceğimizi karartmanın arayış ve çabasına girmiştir. CHP, İP, HDP, SP ve ÖDP bir olmuş, cumhurun geleceğine kast etmek için kolları sıvamışlardır. PKK'nın siyasi uzantıları, belediyeler üzerinden Türkiye ve Türk milleti ile hesaplaşmanın alçak niyetine sabitlenmişlerdir. Kandil talimatını vermiş, CHP uygulamaya geçmiş, İP refakatçi olmuştur. Türkiye'nin karşısında puslu bir ittifak kurulmuştur. 2023 hedeflerimizi dinamitlemek isteyenler kafasını kaldırmıştır. İstikrardan rahatsızlık duyanlar harekete geçmişlerdir. Hepsi, aleni bir şekilde ortaya çıkmışlardır. PKK'nın siyasi uzantıları, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Bursa gibi şehirlerde aday çıkarmamışlardır. Zillet ittifakına monte olmuşlar, destek vermişler, küstahça pazarlıklar yapmışlardır. Gayeleri, sözde Kürdistan'da kazanıp, batıda ise AK Parti ve MHP'ye kaybettirmektir. Hedefleri Ankara ve İstanbul'da HDP'siz, PKK'sız hareket edemeyecek belediye başkanlarını iş başına getirmektir. Kandil ihanet şebekesi, işbirlikçileri kanalı ile başkentimizi kontrol altına almayı amaçlamışlardır. PKK İstanbul'u yönetme arayışına girmiştir. Pensilvanya, cumhurun iradesine göz dikmiş, istikbal ve irademize gölgeleme hevesine kapılmıştır. Hepsini görüyor ve hepsini biliyorsunuz. Yalan, zilletin ruhuna işlemiştir. Türkiye, hazımsızlığı zilletin iliklerine kadar nüfuz etmiştir. HPD aşkı CHP'yi esir almış, istikametlerini uçuruma doğru çevirmiştir. YPG-PKK sempatisi, bunların iradelerini harap etmiş, hezimete uğratmıştır. 15 Temmuz'da işgale müsaade etmeyen aziz milletimiz, 31 Mart'ta da zilletin komplo ve kuşatma hamlesine kesinlikle izin vermeyecektir. Gördüğümüz budur, olacak da budur. Ülkemizi topla, tankla, tüfekle, hendek ve çukurla sindiremeyenlerin 31 Mart Seçimleri'ni fırsata çevirmesine Isparta göz yummayacak ve büyük Türk milleti müsaade etmeyecektir" dedi."16 NİSAN HALK OYLAMASI'NDA MUAZZAM BİR DURUŞ SERGİLEDİNİZ""Maşallah Isparta, sağduyulu birlikteliğe gidiyor, sizlerin duruşu, inancı, samimiyeti Isparta'nın ehline emanet edileceğini şimdiden haber veriyor" diyen Bahçeli, "Aziz Ispartalılar, sizlerin iradesi her şeyin üzerindedir. Bu iradeyi yok saymak demokrasiye ihanet, cumhura hakarettir. Milli iradeye şaşı bakmak, kulp takmak, sabote etmek, emperyalistlere göz kırpmak demektir. Cumhurun iradesini güçlendirmek, bunun yanında ve tam egemen olduğu bir yönetim sistemini inşa etmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sizlerin onayına sunulmuştur. 16 Nisan Halk Oylaması'nda sandığa gidip, muazzam bir duruş sergilediniz, 'Evet' dediniz. Yönetim sisteminden kaynaklanan çift başlılığı ortadan kaldırdınız. Özlenen ve umutla beklenen bir uzlaşma ruhu sergilediniz. Vesayeti sonlandırdınız, Milli Güvenlik tehditlerine karşı zırh oluşturdunuz. Daha hızlı kararlar alan, milli ve tarihi köklere dokunan bir yönetim sistemine onay verdiniz" ifadelerini kullandı."CHP -HDP-İP-SP-ÖDP'NİN KAOS VE KRİZ ARZULADIĞININ FARKINDAYIZ"Bu durumdan memnun olmayan çevrelerin boş durmadığını belirten Bahçeli, "Ülkemizi ekonomik ambargo uygulamakla tehdit ettiler. Sınır dışı operasyonlarımızı sekteye uğratmaya çalıştılar. Diplomatik baskı kurmaya yeltendiler. Tüm bunlar, milletimizin gözü önünde cereyan etti, vuku buldu. CHP Genel Başkanı da bu çevrelerin ağzıyla konuştu, sizlerin tasdik ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tanımadığını söyledi. CHP, HDP, İP bir olup, terörle mücadelemizi sulandırdılar, hainlere karşı sınır dışı operasyonlarımıza karşı çıktılar. Küresel finans baronlarının, milli ekonomimizi tehdit etmelerine sessiz kalıp, hükümeti suçladılar. Bunlara baksak, zalimlere boyun eğerdik, bunlara bıraksak PYD-YPG-PKK'ya göz yumardık. Bunlara kalsak, ülkemizi emperyalistlere teslim ederdik. Bunlara kulak versek, milli bekamıza göz dikenlere sessiz kalırdık. Ancak, cumhura karşı sorumluluklarımız, tarihe karşı görevlerimiz vardır. Ecdadımıza karşı manevi borcumuz vardır. Teslimiyeti göz yummayız, tavize asla yanaşmayız. 'Ya istiklal, ya ölüm' diyerek kurduğumuz Cumhuriyeti, 'Ya patates, ya soğan' diyerek tartışmaya açtırmayız. Cumhurda buluşmak, Cumhur İttifakı'nı güçlendirmek için fedakarlık yapmalıydık. 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyerek hareket etmeliydik, öyle de yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Kirli komploların, karanlık tuzakların bozguncu tertiplerin aziz milletimizi hedef almasın arıza gösteremezdik. Asla da göstermedik. Bunlara karşı aşılmaz bir sur alarak, Cumhur İttifakı'na kenetleniyoruz. Zilletin ülkemizi kuşatma girişimlerini biliyoruz. Son kale olarak cumhurun iradesine güveniyoruz. CHP, HDP, İP, SP, ÖDP'nin kaos ve kriz arzuladığının farkındayız. Milli bekamıza sahip çıkmak için güç birliği yapıyoruz. Atatürk'ün CHP'sinin Kandil'e ipotek edilmesinden rahatsızlık duyuyoruz, Kılıçdaroğlu'nun PYD-YPG'yi terör örgütü olarak görmemesini milli güvenliğimiz açısından vahim addediyor, çok tehlikeli buluyoruz. Kandil'in hazırladığı kanlı isim listelerinin CHP meclis üyelikleri üzerinde belediyelere sızdırma girişimlerini beka sorunu olarak görüyoruz. Ezanların ıslıklanmasını, CHP'nin adaylarının Fatiha Suresi ile dalga geçmesini milli ve manevi değerlerimize hıyanet olarak değerlendiriyoruz" dedi."GELİN BUNA SİZ DE KATILIN BİRLİKTE CUMHURUN İRADESİNDE BULUŞALIM"CHP ve İYİ Parti'ye oy verenlere seslenen Bahçeli şunları söyledi:"Gelin, zillet ittifakına siz de tavır koyun, parti yönetimlerinin vebaline ortak olmayın. Bu CHP, Atatürk'ün CHP'si değildir, İP iyi falan hiç değildir. CHP'ye oy veren kardeşlerim gelin birlikte yürüyelim, İP'e oy veren kardeşlerim gelin aramızdaki tüm engelleri kaldıralım. AK Parti'li kardeşlerimiz ile Türkiye'nin safında toplandık, gelin buna siz de katılın birlikte cumhurun iradesinde buluşalım. 2023'ün Lider Ülke Türkiye'sini hep birlikte inşa edelim. Ayrışmaya, kutuplaşmaya, kamplaşmaya pirim verenlere Türk milletinin birlik ve beraberlik gücünü ortaklaşa ispat edelim. Başkentimiz Ankara'ya kirli ve karanlık işlerin yumağı haline gelmiş birini aday yapanlardan hesap soralım. PKK'nın siyasi uzantılarına meşreple uygun bir ismi İzmir'de aday gösterenleri milli iradenin gücü ile titretelim. Dünyanın en büyük Türk kenti olan İstanbul'da HDP'nin peşine takılmış isimleri sandıkta perişan edelim.""ZİLLETTE UMUT YOKTUR, ZİLLETİN SONU HÜSRANDIR, ZİLLETİN ARDI KARANLIKTIR""Cumhur İttifakı hepinize yeter, herkesi muhabbetle kucaklar. Gelin güçlü Türkiye'ye hep beraber koşalım" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Ayrılıkları bir kenara bırakalım, helalleşelim. PKK'nın siyasi avareleriyle aynı yolun yolcusu olmayın. Bölünmeye, bölücülüğe, Kandil'in tetikçiliğini yapanlara karşı aynı çizgide mücadele edelim. Zillette umut yoktur, zilletin sonu hüsrandır, zilletin ardı karanlıktır. Isparta'da milli birlik ve beraberliğimize diş bileyenlere de geçit yoktur. Bölücü başının heykelini dikmek isteyen teröristlere de müsaade yoktur. Isparta'nın geleceğini karartmak isteyenlere icazet asla söz konusu bile değildir. Hamdolsun Isparta Cumhur'un ruhuna ortak olmuş, kararlı bir duruş göstermiştir. Isparta, 31 Mart'ta zilleti silip, süpürecek, siyaset çöplüğüne fırlatıp atacaktır. 31 Mart'ta Isparta inanıyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir kez daha buluşacak, bir kez de milli heyecanla geleceğine sahip çıkacaktır. Bize göre belediyecilik, hoşgörüdür, insanlara dokunmak, darda kalanlara el uzatmak, belediyecilik dik baş, tok karın mutlu yarın demektir. Bizler, başımızı yastığımıza rahat koyabildiğimiz ölçüde mutluyuz. Sizler, çocuklarınızla birlikte parklarda hoş vakit geçirdiğiniz ölçüde bizler huzurluyuz. Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde, insan ve aile vardır. Aile, sadece erkek demek değildir. Kadınlarımız, ailenin eşit ve olumlu birer parçasıdır, hatta direğidir. Bu itibarla kadınlarımızın sosyal hayata, hakkaniyetli şekilde katılımlarını sağlamak, belediyecilik ilkelerimiz arasındadır. Çünkü, kadınlarımız bizim baş tacımızdır. Bir insan için kalp neyi ifade ediyorsa, kadın da toplumumuz açısından aynı şeyi ifade etmektedir" dedi."EN AZ 5 YIL DAHA HİZMETE DEVAM DİYORUZ"Bahçeli, "Isparta Belediyemiz, sadece malum ve bilinen belediye hizmetlerini veren bir anlayışa sahip değildir. Sosyal hayatın her alanına dokunarak, üretken ve dinamik bir belediyecilik hizmeti vermek bizim asıl gayemizdir. Kesintisiz 10 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek veriyor ve Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın'ı belediye başkanı olarak seçiyorsunuz, sizlerin bu takdiri bizlere hem onur veriyor hem de muazzam bir sorumluluk yüklüyor. Yarım kalan işlerimizi tamamlamak, eksik bıraktığımız işlerimizi bitirmek, yeni projelerimizi hayata geçirmek için 'en az 5 yıl daha hizmete devam' diyoruz" diye konuştu."ANKET ŞİRKETLERİ HER GÜN YALAN YANLIŞ ARAŞTIRMA YAPIP, DURMADAN ATIP TUTUYORLAR"Bahçeli, "Anket şirketleri her gün yalan yanlış araştırma yapıp, durmadan atıp tutuyorlar. Bizim için anket meydanlardadır, yükselen milli iradedir. Bizim anketlerimiz, konvoylarımızı selamlayanlar, dua ile tertemiz yürekler, Isparta'nın ta kendisidir. Beka için milli karar, cumhur için istikrar, beka için milli karar, Isparta için istikrar. Isparta ehline emanet, Isparta'daki bütün belediye başkan adaylarımız da sizlere emanettir. Emanete sahip çıkacağınıza inancım tamdır. Isparta Cumhur'a emanet, sefer bizden zafer Allah'tan, gayret bizden, takdir Ispartalı kardeşlerimizden. Sizlere güveniyorum, Isparta'ya inanıyorum. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.(Feti Kılıç/İHA)