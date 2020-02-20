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Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinden diplomatik başarı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Dünya Politika Enstitüsü'nün kamu diplomasisi raporunda ilk 5'e girerek diplomatik bir başarıya imza attı.

20.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:24Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinden diplomatik başarı
'nin Büyükelçiliği, Dünya Politika Enstitüsü'nün kamu diplomasisi raporunda ilk 5'e girerek diplomatik bir başarıya imza attı.

Dünya Politika Enstitüsü (IWP) tarafından Şubat ayında yayınlanan kamu diplomasisi raporuna göre, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna ve Türkiye arasında gerçekleştirmiş olduğu başarılı siyasi, sosyal çalışmalarından dolayı ilk 5'te yer aldı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'nin profesyonel siyasi aktifliğinden de bahsedilen raporda, "Ukrayna ve Türkiye arasındaki sıcak ikili ilişkiler, Türkiye'nin Kırım'ın ilhakını tanımaması, askeri ve siyasi alanlarda yapılan çalışmalar Türkiye'nin bu sırayı almasında önemli rol oynamıştır" denildi.

Raporda açıklanan ilk 5 ülke ve puanları ise sırasıyla şöyle:

"Litvanya Büyükelçiliği 5.35, Estonya Büyükelçiliği 5.29, Almanya Büyükelçiliği 5.28, NATO Temsilciliği 5.27 ve Türkiye Büyükelçiliği 5.26" - KİEV

Türkiye, Kiev, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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