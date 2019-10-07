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"Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur.

07.10.2019 07:42
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak." ifadelerine yer verdi.
Kalın, Türkiye'nin güçlü ve kararlı olduğunu vurguladı.

İbrahim Kalın, Türkiye, Politika

Kaynak: AA

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