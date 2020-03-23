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Türkiye'nin KKTC'ye hibe ettiği erken tanı kiti özel jetle götürüldü

TÜRKİYE, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) koronavirüs (Kovid-19) erken tanı kiti hibe etti.

23.03.2020 23:21 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:21
Türkiye'nin KKTC'ye hibe ettiği erken tanı kiti özel jetle götürüldü

TÜRKİYE, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) koronavirüs (Kovid-19) erken tanı kiti hibe etti. Türkiye ile KKTC arasında uçuşlar iptal edildiği için kitin ulaştırılması için iş insanı Mete Özmerter'e ait özel jet kullanıldı.

Türkiye, koronavirüs ile mücadele konusunda KKTC'ye tıbbı malzemeler hibe etme kararı aldı. Bu protokol doğrultusunda KKTC'ye güne kadar aşı, ilaç, tıbbi malzeme, tıbbi hijyen malzemesi, tanı kiti ve koronavirüs ile mücadele ekipmanları hibe edildi. Çin'den Türkiye'ye gelen erken tanı kitlerinden de KKTC'ye hibe edilmesi kararlaştırıldı. Türkiye ile KKTC arasında uçuş olmadığı için kitlerin Ada'ya ulaştırılması için özel uçuş izni çıkarıldı. Türkiye Ulaştırma Bakanlığı, Kıbrıslı Türk iş insanı Mete Özmerter'e ait jetin Ankara'ya iniş ve kalkışına izin verdi.

BAŞBAKAN'DAN TEŞEKKÜR

Gerekli izinlerin alınmasının ardından aynı zamanda pilot da olan Mete Özmerter, Pilatus PC 12 tipi jeti ile Lefkoşa'dan Ankara'ya hareket etti. Mete Özmerter, burada bulunan kitleri alarak KKTC'ye döndü.

Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulunan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin bu süreçte Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu kaydetti. Ülkede gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Tatar, yaşanan süreçte önemli olanın sağlık olduğunu belirtti. Tatar, iş insanı Mete Özmerter'in de karşılık beklemeden kitleri alıp ülkeye getirdiğini belirterek teşekkür etti.

İş insanı Mete Özmerter de manevi olarak büyük bir huzur içerisinde olduğunu belirterek, "İnşaallah İtalya gibi olmayacağız. Şu anda bir tane uçağımız var Kıbrıs'ta. İhtiyaç duyulduğu her zaman yardıma hazırım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Özel uçaktaki kitlerden görüntüler


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Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye, Kıbrıs, Güncel

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