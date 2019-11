Türkiye'nin koku uzmanları bu akademide yetişiyor

Dünyada 40'ı aşkın ülkede ortam kokulandırması faaliyetlerini sürdüren Carpex, kurduğu akademi ile Türkiye 'nin koku uzmanlarını yetiştiriyor.Başta Avrupa olmak üzere, Afrika ve Asya gibi dünyanın birçok kıtasında, 40'ı aşkın ülkede, profesyonel ortam kokulandırması ve marka deneyiminde koku kullanımı konusunda tam kapsamlı hizmet veren Carpex, kurduğu Carpex Akademi ile bünyesindeki bayi ve satış temsilcilerini koku konusunda eğitiyor. Uzman eğitimciler tarafından verilen derslerin sonunda sertifika alan katılımcılar, eğitimlerin sonunda ortam kokulandırması noktasında uzmanlaşıyor.Carpex Akademi'nin İzmir Fabrikası'nda düzenlediği sertifikalı eğitim programına Türkiye'nin birçok yerinden bayi ve satış temsilcileri katıldı. Pazarlama Danışmanı Can Emir'in 'Pazarlama kokusu', İletişim Danışmanı Tolga Yücel'in ise 'Koku ve iletişim ilişkisi'ni anlattığı etkinlikte katılımcılar ortam kokulandırılması ve kokuların insanlar üzerindeki etkilerini öğrendiler.Eğitim çalışmaları her ay planlanıyorCarpex Satış Müdürü Reşat Gül, yaklaşık 5 senedir bu firmada çalıştığını belirterek, "Biz burada bayilerimize, alt bayilerimize 'koku, kokunun tanımı, doğru koku nasıl tespit edilebilir' diye düzenli olarak eğitim çalışması yapıyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 7 ana bayilik sistemi ile çalışıyoruz. Bu eğitimlerde yeni kokular ve cihazları tanıtmak için gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.Şirket olarak ortam koku uzmanlarını yetiştirmek adına yeni bir çalışma başlattıklarının altını çizen Reşat Gül, "Carpex Akademi'yi kurduk. Her ay düzenli olarak eğitim çalışmalarını yapmayı planlıyoruz. Türkiye'nin her bölgesinden gelen bayilerimize ve çalışanlarına ortam kokusu üzerine kendilerini geliştirmesi, doğru hizmet vermek adına bu eğitimleri yapıyoruz. Bu akademinin asıl amaçlarından bir tanesi de müşterilerimizin doğru kokuyu tercih edebilmelerini sağlamaktır. Akademide eğitim veren ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."Bu eğitim çok faydalı oldu"Eğitim çalışmasına katılan İsmail Mürşitoğlu, "Bu eğitimi alarak çok güzel şeyler öğrendik. Müşterilere nasıl davranacağımızı ve iletişime geçeceğimiz anlatıldı. Çok verimli oldu, Carpex ailesine teşekkür ediyoruz" dedi.Bir başka kursiyer Hüseyin Seçkin, "Bu seminerde nasıl pazarlama yapacağımızı ve kokunun insanları nasıl etkilediğini öğrendim. Bu konuda daha önce hiç eğitim almamıştım, bilgilendim. Eğitimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Daha önce farklı eğitim çalışmalarına katıldığını belirten Hatice Döner, "Her eğitimin faydası olduğu gibi bununda oldu. Öncelikle insan ilişkisi ve iletişimi, satış, pazarlama konularında yararını gördüm. Eğitimde en çok iletişim konusu ilgimi çekti" dedi.Koku üzerine ilk defa bir eğitime katılan Büşra Yıldız, "Daha önce koku ile alakalı bir eğitime katılmadım. Bu eğitimde hem kokularla, hem de iletişim ve insan ilişkileriyle ilgili güzel şeyler öğrendim. Carpex Akademi'nin yaptığı bu çalışma benim için çok yararlı oldu. Bu benim ilk adımımdı, umarım daha da ilerleyebilirim" dedi.Yaklaşık 3 saat süren eğitim çalışmasının ardından katılımcılara sertifikaları verilerek, hatıra fotoğraf çektirildi. - BURSA