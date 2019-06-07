Türkiye'nin konuştuğu Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin düğününden muhteşem kareler!

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye eski güzeli Amine Gülşe, İstanbul'daki nikah töreninin ardından dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Nikah masasına oturan çiftin nikahını İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya kıydı.

Çiftin nikah şahitliğini ise Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı. Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Amine Gülşe'ye takdim etti. Düğün törenine, çiftin yakınları ile spor ve sanat camiasından önemli isimler de katıldı. Önemli isimlerin katıldığı düğünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.