Türkiye'nin Konuştuğu Sema Keçik-Halil İbrahim Kurum Aşkı Bitti

Sema Keçik geçen ay kendisinden 25 yaş küçük rol arkadaşı Halil İbrahim Kurum ile birlikte yeni bir aşka yelken açmıştı. Kanal D'deki '2. Sayfa'nın haberine göre; çift, dizinin final yapmasıyla birlikte ayrılık kararı aldı.

BİRLİKTE FOTOĞRAFLARINI KALDIRDILAR

Oyuncu Sema Keçik, geçtiğimiz ay meslektaşı kendisinden 25 yaş küçük olan Halil İbrahim Kurum ile yeni bir aşka yelken açması Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Dizide abla-kardeşi canlandıran ikili sosyal medya hesaplarından birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldırdı.

ARADIĞI AŞKI SETTE BULMUŞTU

Oyuncu Sema Keçik aradığı aşkı sette bulmuştu. Sema Keçik kendisinden 25 yaş küçük rol arkadaşı Halil İbrahim Kurum ile birlikte yeni bir aşka yelken açmıştı. 1965 doğumlu oyuncu Sema Keçik ve 1990 doğumlu Halil İbrahim Kurum'un sette başlayan arkadaşlığı tutku dolu bir aşka dönüşmüştü.

SEMA KEÇİK KİMDİR?

1965 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Sema Keçik aslen Ağrı, Diyadinlidir. Oyunculuk eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünde alan ve çeşitli oyuncular tarafından ses ve ritim eğitimi alan usta oyuncu Sema Keçik ayrıca Hindistan'da Kathali ve Nohiniyattam'da dans eğitimi aldı. Bir çok tiyatro oyununda oynayan başarılı oyuncu Sema Keçik yıldızı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle parlattı. Ayrıca İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin solist dansçısı olan Keçik iş hayatındaki başarısıyla adından sıkça söz ettirdi. 1 kız evladı olan ve eşini 2008 yılında kaybeden Sema Keçik zor günleri atlatması bir hayli zaman aldı.