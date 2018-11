Türkiye'nin Köpek Fizik Tedavi Merkezi ve Terapi Havuzu Mersin'de

15 Kasım 2018 Perşembe 11:27



15 Kasım 2018 Perşembe 11:27

MERSİN'de köpekler için bir ilk olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Terapi Havuzu uygulamasına başlandı. Yaralı ya da felçli olarak merkeze gelen köpeklerin tedavileri yapılıyor, rehabilitasyon havuzlarında veteriner hekimler denetiminde, can simitlerine bağlanarak yüzdürülüyor. Hayvanların tedavisinde yüzde 60 oranında başarı sağlandığı belirtiliyor.Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Terapi Havuzu uygulaması hayata geçirildi. Yaptırılan 2 metreye 8 metre boyutlarında 2 havuz hizmet veriyor. Havuzlarda aynı anda 3 hayvan yüzdürülürken 6 adet Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi'nde de bulunuyor.MERKEZDE YARALI VE FELÇLİ OLAN HAYVANLARIN YÜZDE 60'I KURTARILIYORBu sayede aynı anda 6 hayvana müdahale edin ekipler, merkezde, kısmi felçli, düşme, araba çarpması, sinir ezilmesi gibi vakalar sonucunda tedaviye ihtiyacı olan hayvanlar tedavi ediliyor. Merkez sayesinde yaralı veya felçli vaziyette getirilen köpeklerin yüzde 60'ı kurtarılabiliyor. Veteriner hekimler tarafından cerrahi müdahalesi tamamlanmış olan köpekler, yaraları iyileştikten sonra, daha sağlıklı bir şekilde hayata tutunmaları için Fizik Tedavi ile Terapi Havuzundan yararlanıyor. İlk olarak köpeğin sakatlandığı bölgeye traksiyon masasında masaj yapılıyor. Daha sonra, köpek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi'nde dört ayağının da işlevselliğini sağlamak amacıyla yürütme askısına koyularak, insanlara uygulanan uzay yürüyüşü hayvanlara da uygulanıyor. Bu sayede, devamlı yatmak zorunda kalan hayvanın sağlam olan ayaklarının da kan dolaşımını kaybetmemesi sağlanıyor.TEDAVİ VETERİNER HEKİMLER EŞLİĞİNDE YAPILIYORKurulan özel sistem sayesinde, boğulma riski olmaksızın veteriner hekimler eşliğinde havuzda yüzdürülüyor.Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Cücük, uygulamanın kamu kurumları arasında Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, "Terapi havuzu ile fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini özellikle bel kırıklarında ve sinir kaymalarında kullanmak üzere düşündük. Bundan önce yaptığımız çalışmalarda çok daha fazla uğraşıyorduk. 6 ayda iyileştirdiğimiz hayvanlar vardı. Ama bu arada bir köpeğimiz için yaklaşık yarım saat ile bir saat arasında vaktimiz geçiyordu. Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinde 6 hayvanı aynı anda, yarım saat içerisinde tedavi etmeye başlama imkanı bulabiliyoruz" dedi.KÖPEKLER CAN SİMİDİNE BAĞLANARAK YÜZDÜRÜLÜYORCücük, uygulamanın hayvanların iyileşme sürecini hızlandırdığını ifade ederek, "Köpeklerimizi can simitlerine bağlayarak, günlük yarım saat veya 1 saat yüzdürmeye çalışıyoruz. Böylelikle hareket etmesini sağlıyoruz. Tedavi aşamasında büyük fayda sağlanmış oluyor. Tedavi ve bakım süreci oldukça kısalıyor. Belirli saat aralıklarda birden fazla köpeği de tedavi edebiliyoruz. Böylece zaman ve iş kaybını da önlemiş oluyoruz. Yapılan tedavilerden yüzde 60'a yakın bir başarı sağlıyoruz. Bırakın yüzde 60'ı yüzde 5'i dahi kurtulsa, bir canı tekrar doğaya kazandırmak, mutluluğa kavuşturmak bizim için onur ve gurur verici bir olay. Şu anda 1 aylık bir deneme aşamasında da başarılarımız gittikçe artıyor. Projemiz oldukça gelişti ve iyi yolda da ilerliyoruz. Tedavilerde de büyük başarı sağladık." - Mersin