Adli Toksikolog, atık sudan Türkiye’nin koronavirüs haritasını çıkarabilmek için izin bekliyor

Adli Toksikolog Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu, koronavirüs salgınına karşı atık sudan virüs haritası çıkartarak bir haritalama sistemi oluşturabileceğini açıkladı. Dağlıoğlu'na göre bu koronavirüs haritası ile virüs taşıyan hastaların bulunduğu bölgeler daha erken teşhis edilebilir. Adli Toksikolog, şimdilerde Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek izni bekliyor.

AVRUPA DA HAREKETE GEÇTİ

Son 15 günde Avrupa'da da koronavirüs vaka sayısının tavan yapması nedeniyle Avrupa Score grubu adı altında toplanan Türk ve yabancı adli toksikologlar ortak bir inceleme birimi oluşturdu. Grup içerisinde bulunan ülkelerden Hollanda'da Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü, salgının yoğun olarak görüldüğü Tilburg kenti ile başkent Amsterdam'daki kanalizasyon suyunda koronavirüs incelemesi yaptıklarında virüse atık sularda rastladıklarını açıkladı. 2017 yılında Türkiye 'de ilk olarak Adana 'da atık sudan kentin uyuşturucu haritasını çıkartan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Adli Toksikolog Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu, Türkiye'de de benzer bir çalışma ile atık sudan korona virüs haritasının çıkartılabileceğini söyledi.

''ERKEN UYARI SİSTEMİ OLUŞTURABİLİRİZ''

İHA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dağlıoğlu, koronavirüsün 4 derecedeki suda 14 gün, 20 derecedeki suda ise 2 gün yaşayabildiğini belirterek, "Çin'de 2005 yılında bir hastanenin atık suyundan 'Sars' virüsüyle ilgili çalışma yaptılar. Biz de böyle bir çalışma yapabiliriz. Bazı hastalarda semptomlar belli olmadığı için koronavirüs taşıyıcıları virüsü dışkılarıyla birlikte atabiliyor. Biz de bunları atık sularda takip edebilir ve bir erken uyarı sistemi oluşturabiliriz." dedi.

''ATIK SUDAN UYUŞTURUCU ANALİZİ YAPTIK''

Dünya genelinde atık sudan koronavirüs haritasının çıkartılmaya başlandığını kaydeden Dağlıoğlu, şunları kaydetti: "Birçok insanda koronavirüs semptomları ortaya çıkmıyor. Bu inceleme ile virüsü bölgelere ayrılarak bir haritalama yapılabiliriz. Şu anda dünyada arkadaşlarımız benzer çalışma içerisinde. Biz de onları yakından takip ediyoruz. Eğer Bakanlığımız bununla ilgili iş birliği yapmak isterlerse biz buna hazırız. Üniversitemiz olarak bu çalışmaya ortak oluruz. Laboratuvarımız uyuşturucu konusunda deneyime sahip. 2018-2019 yıllarında atık sudan uyuşturucu analizi konusunda hem kendi hem de diğer illerin çalışmalarını yürüttük. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Aynı çalışmaları koronavirüs için de yapabiliriz."

''BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPMAMIZ GEREKİYOR''

Haritalama sistemiyle bölgedeki insanlara erkenden teşhis konulabileceğini vurgulayan Adli Toksikolog Nebile Dağlıoğlu, "Birçok semptom aslında görülmeden de biz o virüsü taşıyabiliriz. Erken tespit edilmesi önleme çalışmalarını gündeme getirecektir. Şu anda daha çok tedavi üzerinde durulmakta. Bizim bilim insanları olarak hem farklı yüzeylerde hem de atık sularda bu virüsün ne kadar kaldığıyla ilgili birçok bilimsel çalışma yapmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

Kaynak: İHA