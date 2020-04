Türkiye'nin korona virüs mücadelesinin merkezi: "Yurtlar"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından getirilen vatandaşların 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 57 ildeki 84 bakanlık yurdunda 18 bin 156 vatandaşın misafir edildiğini, 9 bin 439 vatandaşı ise evlerine uğurladıklarını bildirdi. Türkiye 'nin korona virüs salgını ile mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yüksek öğretim yurtları da bu mücadelenin önemli merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. 47 ilde 73 yurt toplam 3 bin 120 sağlık personeline ev sahipliği yapıyor.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlarda yürütülen korona virüs salgını ile mücadeleye ilişkin bir açıklama yaptı."3 bin 120 sağlık personeli yurtlarda kalıyor"Korona virüs salgınıyla mücadelede canla başla çalışan ve bu mücadelenin en önemli unsuru olan sağlık çalışanlarını da unutmadıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar, gece gündüz demeden amansız bir mücadele sergiliyorlar. Sağlık çalışanlarımızın bu takdire şayan mücadelesine bizim de bir nebze katkımız olursa ne mutlu bize" diye konuştu.Bakan Kasapoğlu, gece gündüz çalışan sağlık çalışanları için bazı yurtlarını tahsis ettiklerini bildirirken, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini kaydetti."Yurt dışından gelen 27 bin 595 vatandaşımızı misafir ettik"Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin, devlet millet iş birliğiyle korona virüs belasından kurtulmaya çalıştığını dile getirerek, "Devletimizin tüm kurumları elini taşın altına koyuyor. Biz de başta Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili tüm kurumlarıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, bakanlığımıza bağlı öğrenci yurtlarımızı, yurt dışından ülkemize dönen vatandaşlarımızın 14 günlük gözlem altında kalma sürelerini geçirmeleri için hazırladık. Şu anda ülkemizin dört bir yanında hizmet veren yurtlarımızda, dünyanın dört bir yanından ülkemize dönen 18 bin 156 vatandaşımızı ağırlıyoruz" dedi.Bakan Kasapoğlu, yurtlarda kalan 9 bin 439 vatandaşı ise evlerine uğurladıklarını bildirdi.Bakan Kasapoğlu bakanlık yurtlarının, kalan ve ayrılanlar göz önüne alındığında şu ana kadar yurt dışından gelen 27 bin 595 vatandaşımızı ev sahipliği yaptığını ifade etti.Karantinadaki misafirlere spor malzemesi ve kitapBakan Kasapoğlu, bakanlık yurtlarında 14 günlük gözlem ve izleme sürelerini geçiren vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını da ifade etti. Karantina kapsamında hizmet veren bakanlık yurtlarında; tüm odaların düzenli olarak dezenfekte edildiğini, her odaya özel kişisel temizlik ve hijyen malzemeleri bırakıldığını belirten Bakan Kasapoğlu, görevlilerin ise maske, gözlük ve tulum giyerek odalara girdiğini söyledi. Odalarda kalan vatandaşların yemek, su, çay, ilaç vb. tüm ihtiyaçlarının kapıdan servis edildiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Üç öğün yemek, çay ve meyveler sürekli odalara servis edilmekte; misafirlerimizin koridorlara çıkmalarına izin verilmemektedir" dedi.Bakan Kasapoğlu, misafirlerin odalarında spor yapabilmeleri için yurtlara spor malzemeleri ve 20 bin 310 adet kitap gönderdiklerini, göndermeye de devam ettiklerini ifade ederken, "Ayrıca, misafirlerimizin moral ve motivasyonu için odalarından çıkmadan spor, müzik vb. etkinlikler yapılmaktadır. Misafirlerimizin günlük tutmaları için her birine özel 'Yurdumda Hayat Var' adıyla 14 sayfalık anı defterleri gönderilmiştir" diye konuştu.Bakan Kasapoğlu, bakanlık yurtlarında kalan misafirleri için memnuniyet anketi yaptıklarını da bildirdi."2002'de 190 bin olan kapasite bugün 700 bine yükseldi ve 1,5 yıl içinde de 850 bine çıkartacağız""Bugün öğrencilerimize yuva olan yurtlarımızın, günü geldiğinde milletimizin her bir ferdine yuva olabileceğini görmek de bizim için ayrı bir gurur kaynağı" diyen Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın haiz olduğu misyonun, dünyanın başka hiçbir ülkesinde olmadığını söyledi. Türkiye'deki yurt sistemi ve yurt kapasitesi bakımından 2002 yılıyla 2020 yılını kıyaslandığında apayrı bir dönüşümü, adeta bir devrimi ortaya koyduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "2002 Türkiye'sinde yaklaşık 190 bin yatak kapasitesinden bugün 700 bin kişiyi güvenle, aile sıcaklığıyla, her şeyiyle dört dörtlük bir şekilde ağırlamanın sevincini yaşıyoruz. Bu anlamda da bu kritik süreç bizlere yeni bir tecrübe yaşatıyor. İnşallah bu 700 bin kişilik kapasitemizi, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 1,5 yıl içinde 850 bine çıkaracağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

