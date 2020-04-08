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Türkiye'nin Koronavirüs Haritası Açıklandı! Renkler Ne Anlama Geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tanısı ile takip edilen hastaların Türkiye genelindeki dağılımını gösteren haritaları

08.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:51
Türkiye'nin Koronavirüs Haritası Açıklandı! Renkler Ne Anlama Geliyor?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tanısı ile takip edilen hastaların Türkiye genelindeki dağılımını gösteren haritaları paylaştı.

Türkiye Koronavirüs Haritası

7 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 34.109 oldu. Toplam can kaybı ise 725'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.474, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1.582 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 987 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 222.868 olduğu açıklandı.

Ankara Koronavirüs Haritası

İzmir Koronavirüs Haritası

İstanbul Koronavirüs Haritası

Kocaeli Koronavirüs Haritası

Sakarya Koronavirüs Haritası

Zonguldak Koronavirüs Haritası

Haritadaki Renklerin Anlamları

Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede.
Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede.
Mor: Vaka evde izleniyor.
Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikayeti olmayan, evde izole edilen vaka.

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Türkiye Koronavirüs, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Teknoloji
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