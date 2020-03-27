Türkiye’nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı

Dünya koronavirüs salgını ile mücalede etmeye devam ederken Türkiye 'de can kaybı 75'e vaka sayısı ise 3 bin 629'a yükseldi. Vaka ve can kayıplarının hangi şehirde olduğu açıklanmazken, sosyal medyada Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu öne sürülen görüntüler gündeme oturdu.

KORONAVİRÜS HASTANESİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Koronavirüsün sebep olduğu hasta ve can kayıplarının hangi şehirlerde olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, koronavirüs hastalarının olduğu iddia edilen bir videoda Türkiye'de bir hastanenin acil servisinin görüntüleri dikkat çekti.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMUYOR

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe kuralına vurgu yapılırken hastanedeki görüntülerde kurala uyulmadığı görülüyor. Koronavirüslü olduğu öne sürülen hastaların aynı koridorda sosyal mesafe kuralına uymadan beklediği görülüyor.