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Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı

Türkiye'de koronavirüste yaşanan can kaybı yükselirken, sosyal medyada Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı. Görüntülerde hastaların sosyal mesafe gündemine uymadığı dikkat çekti.

27.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:43

Dünya koronavirüs salgını ile mücalede etmeye devam ederken Türkiye 'de can kaybı 75'e vaka sayısı ise 3 bin 629'a yükseldi. Vaka ve can kayıplarının hangi şehirde olduğu açıklanmazken, sosyal medyada Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu öne sürülen görüntüler gündeme oturdu.

KORONAVİRÜS HASTANESİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Koronavirüsün sebep olduğu hasta ve can kayıplarının hangi şehirlerde olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, koronavirüs hastalarının olduğu iddia edilen bir videoda Türkiye'de bir hastanenin acil servisinin görüntüleri dikkat çekti.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMUYOR

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe kuralına vurgu yapılırken hastanedeki görüntülerde kurala uyulmadığı görülüyor. Koronavirüslü olduğu öne sürülen hastaların aynı koridorda sosyal mesafe kuralına uymadan beklediği görülüyor.

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Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Türkiye’nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Güncel

Haberin Videosu :

Koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı

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Haberler ›› Sağlık ››Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler
Yorumlar (4)
RA:Burda negatif olanda hastalanır zaten.
Cevap Yaz 0 13
VATANDAŞ:Test yaptırmıştır sonuç bekliyordur belki niye hemen ortalığı velveleye verirsiniz anlamış değilim. Devletin ihtiyacı olana korona kapmış hastaya yatak ve solunum cihazı verecek gücü var ama test yaptırıp sonuç bekleyen binlerce kişi var devlet ne yapsın hepsine ayrı odamı versin..
Cevap Yaz 32 15
BOŞ TATAVA YAPMA:Kardeşim topluluktan uzak durulması gerek o test yapanların icinde illaki 1-2 kişi bu salgını kaptıgı vardır ya test yapmayan gelen diğerlerinin ne suçu var? Boş yapma
0 2
RIZA:zaten sağlık bakanı da senin gibi düşündüğü için hala yasak gelmiyor. Sen dua et.
3 3

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