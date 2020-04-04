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Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsle ilgili son 24 saat verilerini açıklarken gerçekleştirilen 19 bin 664 testin bugüne kadar yapılan testlerin yüzde 12,18'ini oluşturduğuna dikkat çekti.

04.04.2020 20:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:15

Koronavirüsle mücadelesi devam eden Türkiye 'de son 24 saatte yapılan 19 bin 664 koronavirüs testi, bugüne kadar yapılan 161 bin 380'in testin yüzde 12,18'ine denk geliyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece canlı yayında ülkemizin ilk koronavirüs vakasını açıklamasının ardından her akşam salgınla ilgili sayılar merakla bekleniyor. Bakan'ın bu akşam açıkladığı sayılarda ise test sayısının artmış olması güzel haberlerden biri.

SON 24 SAATTEKİ TESTİN TOPLAM SAYIYA ORANI

Koca, bu akşam koronavirüs verileriyle ilgili paylaşım yaparken "Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti" notunu düştü. Açıklanan tabloda ise son 24 saatte yapılan test sayısının 19 bin 664 olduğu görüldü. Koronavirüsle mücadelede uzmanların her zaman dikkat çektiği testin sayısının artması ise olumlu bir gelişme.

Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 302 KİŞİ ARTTI

Türkiye'de koronavirüs tedavisi görüp taburcu olan hasta sayısı da 302 kişi arttı. Düne kadar ülkemizde 484 hasta iyileşmişken bugün ise sayı 786'ya çıktı.

Türkiye’nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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Bugün Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test

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