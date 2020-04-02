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Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı tarafından koronavirüs gündemiyle gerçekleştirilen video konferansta Sağlıklı Kentler Birliği adına Türkiye'yi temsilen konuştu, alınan önlemleri ve Türkiye'nin virüsle mücadelesini anlattı.

02.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:05
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı tarafından koronavirüs gündemiyle gerçekleştirilen video konferansta Sağlıklı Kentler Birliği adına Türkiye 'yi temsilen konuştu, alınan önlemleri ve Türkiye'nin virüsle mücadelesini anlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı tarafından koronavirüs ile ilgili süreçlerin ele alındığı, uluslararası işbirliği ve deneyim paylaşımlarının yapıldığı video konferansa, Sağlıklı Kentler Birliği adına Türkiye'yi temsilen katıldı.

COVİD-19 önlemlerini anlattı

İspanya Sağlık Bakanı başta olmak üzere çok sayıda ülkenin bakan yardımcılarının, yerel yöneticilerinin ve Dünya Sağlık Örgütü Koordinatörü'nün katıldığı video konferansta; Türkiye'de COVİD-19 ile ilgili yaşanan gelişmeleri aktaran Başkan Yücel Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin virüs ile mücadelesini ve aldığı önlemleri anlattı.

Pandemi ve küresel işbirliği vurgusu

Bir pandeminin uluslararası bir işbirliği gerektirdiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tüm dünyanın işbirliği yaparak ve ortak bir duruş sergileyerek bu pandeminin üstesinden gelebileceğine inandığını söyledi. - BALIKESİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Muhittin Yücel, Yücel Yılmaz, Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı - Haberler

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