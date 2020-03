Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan hasta sayısının 47 olduğunu açıkladı.Bakan Koca, "Yeni tanı konulanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan ve dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır. 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek." dedi.Yeni tip koronavirüse ilişkin tedbirlerin sıkı tutulmasını isteyen Koca, "Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir." ifadesini kullandı. Koronavirüs sebebiyle henüz can kaybının yaşanmadığını bildiren Koca, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez çünkü bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımızın olduğunu söylemek istiyorum." açıklamasını yaptı.Talepleri karşılayabilecek kadar maske ve hızlı kit bulunduğunu ifade eden Koca, "Maske ve hızlı kit, hastanelerimiz ve üniversitelerimizde ücret talep etmeden yeterli miktarda olacak. Bizzat kendim, ilgili firmalarla geçen haftadan bu yana görüşerek bu konuyu netleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bu konuda bir telaşa kapılmayalım." paylaşımında bulundu.Altun'dan OHAL açıklamasıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamaları getirileceği söylentilerini yalanladı.Resmi kanallardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bildiren Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelede vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğinin yanında özgürlüklerini de koruma sorumluluğumuzun bulunduğu bilinciyle, resmi kaynaklar tarafından bildirilmemiş herhangi bir söylentiye itibar edilmemesini istirham ederiz." diye konuştu.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, karantina kararına uymamanın ceza kanununa göre suç olduğunu belirterek, "Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat." ifadesini kullandı.Rapor süresi 14 güne çıktıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, tek hekim tarafından tek seferde 10 gün verilebilen rapor süresinin, 14'e yükseltildiğini duyurdu.Bakan Selçuk, vatandaşların, Sağlık Bakanlığının koronavirüs riskine karşı önerilen kurallara hassasiyetle uyması gerektiğini vurgulayarak, yurt dışından gelenler için 14 gün karantina süresinin önemine dikkati çekti.Selçuk, "Yurt dışından gelen vatandaşlara, Z03.8 ve Z03.9 (hastalık şüphesi) tanıları halinde tek hekim tarafından 14 güne kadar istirahat, iş göremezlik raporu verilebilecek ve iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak." ifadesini kullandı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aşevleri ve sosyal hizmet gibi çalışmaları yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yeni tip koronavirüs tedbirlerini içeren duyuru yazısı gönderdi.Buna göre, salgın tehdidi geçene kadar, zorunlu haller dışında, hane ziyaretleri ertelenecek, sosyal yardım başvuru sahipleri ile toplu görüşme yapmaktan kaçınılacak. Aşevlerinin servis usulü yemek hizmetleri, imkanlar dahilinde, muhtaç vatandaşlara evlerinde ya da vatandaşlar tarafından getirilecek tencerelere doldurulmak suretiyle sürdürülecek.Koronavirüse karşı "14 altın kural" işaret diline çevrildiAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işitme engelli vatandaşlar için işaret dilinde "Koronavirüs Riskine Karşı Uymamız Gereken 14 Kural" başlıklı video hazırladı. Videoda, hastalığın nasıl bulaştığı hakkında bilgi veriliyor ve alınması gereken tedbirler sıralanıyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un da sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla, koronavirüsten korunmaya yönelik Sağlık Bakanlığınca belirlenen 14 altın kural, işitme engelli vatandaşlar için de erişilebilir hale getirildi.Meslek liselerinde maske üretilecekMilli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, meslek liselerinde koronavirüse karşı maske üretimi yapılacağını bildirdi.Söz konusu maskelerin üretimi için 14 ilin belirlendiğini kaydeden Özer, "Piyasada maske bulunmasında sıkıntı çekiliyor. Sağlık Bakanlığımızla da durumu değerlendirdik. Maske üretimi için gerekli adımı atıyoruz. 14 pilot il belirledik. Bu illerde cerrahi maske üreteceğiz. 30 okulumuzda cerrahi maske üreteceğiz. Diğer taraftan N95 standardında maske üretmek için İstanbul, Bursa ve Hatay'ı seçtik." dedi.İran ile koronavirüs anlaşmasıTürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında, sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşma imzalandı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında İran'a 1000 tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske hibe edildiği belirtildi.Sosyal medyada gerçek dışı paylaşım yapan 19 kişiye gözaltıİçişleri Bakanlığı, son dönemde dünyada yayılarak çok sayıda insanın ölümüne sebep olan koronavirüsle ilgili, "Virüsün Türkiye'de salgına dönüştüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı" yönünde sosyal medyada gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullanıldığını ifade ederek, "Koronavirüs ile ilgili sosyal medyadan topluma korku ve endişe veren 93 şüpheli tespit edildi, bunların 19'u gözaltına alındı." açıklamasını yaptı.İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında, zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarının yarından itibaren randevusuz alınmayacağını bildirdi.Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse karşı ekonomik tedbir önerileriCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüsün ekonomik etkilerinin azaltılması için bir dizi tedbir önerisinde bulundu.Kılıçdaroğlu, "Aile sigortasını hiç beklemeden parlamentoya getirsinler. Yürütme organı getirsin, AK Parti getirsin koşulsuz destek vereceğiz." dedi.Esnafa sicil affı getirilmesini tavsiye eden Kılıçdaroğlu, "Sicil affı çıkarılmadığı takdirde pek çok KOBİ'nin, esnafın bankadan kredi çekme şansı yok. O nedenle süratle bir sicil affının çıkması lazım." değerlendirmesini yaptı.Bazı ödemelere erteleme getirilmesi talebinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Kamu-özel iş birliğiyle yapılan ve garanti verilen ödemeler bir yıl için sadece bir yıl için ödenmesin, ertelensin." ifadesini kullandı.CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Parlamentoda, İşsizlik Sigortası Fonu'nun en azından belli bir bölümünün Kredi Garanti Fonu'na aktarılması ile ilgili bir düzenleme var. Bizim en büyük arzumuz bu düzenlemeden süratle vazgeçilmesi ve kanun teklifinin parlamentodan çekilmesidir." diye konuştu.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılmadan aktarılmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, "Üst Kurulumuz, 6112 sayılı Kanun gereği yayınları titizlikle izlemektedir. Bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız." bilgisini paylaştı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili uyarılara kulak verilmesini ve bunların özenle uygulanmasını istedi.Askeri okullara "koronavirüs" tatiliMilli Savunma Bakanlığında "koronavirüs önlemleri" toplantısı gerçekleştirildi.Toplantı sonrası alınan kararları açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri, 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmiştir." dedi.Askeri kurumlara ziyaretçi kabul edilmeyeceğini dile getiren Akar, "Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır. Orduevleri ve misafirhanelere görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde, kimse kabul edilemeyecek, günü birlik girişlere izin verilmeyecektir." şeklinde konuştu.Akar, er ve erbaşların celp işlemlerinde de bir dizi önlemler alındığını ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde işlemlerin sürdürüldüğünü kaydetti.Alınan önlemlerin harekatları ve güvenlik tedbirlerini etkilemeyeceğini söyleyen Akar, "Tedbirler, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudutlarımızın güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulanacaktır." açıklamasını yaptı.CHP ve MHP'de koronavirüs önlemleriCHP MYK'nın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı önlemler kapsamında il, ilçe ve belde binaları dışındaki temsilcilikleri, virüsün yayılma riski geçene kadar kapalı tutulması kararlaştırıldı. Danışma kurulu toplantıları dahil panel, konferans gibi tüm toplu etkinlikler, parti okulu çalışmaları, gençlik ve kadın kollarının devam eden kongreleri de ertelendi.Ayrıca, CHP Genel Merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında genel merkeze ziyaretçi kabul edilmiyor.MHP'de de genel merkeze girişlerde Kovid-19'a karşı tedbirler artırıldı. Parti binasına gelen ziyaretçiler, girişte vücut ısıları ölçüldükten sonra X-Ray cihazından geçiriliyor. Girişteki dezenfektanlardan kullanan ziyaretçiler, parti binasında görüşeceği kişilere yönlendiriliyor.Diyanet İşleri Başkanlığı da defin işlemlerinde koronavirüs tehdidine karşı önlemler aldı. Buna göre, cenaze namazlarının namaz vakitlerinden o¨nce belirlenecek uygun bir vakitte kılınması, defin is¸lemlerinin mu¨mku¨n mertebe kalabalık ortamlar olus¸turulmadan yerine getirilmesi kararlaştırıldı.

