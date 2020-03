Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21 olduğunu bildirdi.Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter 'dan, "Son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor." bilgisini paylaştı.Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevleri gibi toplu alanlarda enfeksiyon riskine karşı korunma ve kontrol önerilerinde bulundu. Buna göre, otellerde konaklayan misafirlerin kayıtları, son 14 gün içerisinde bulunduğu ülkeler ve konaklaması sonrasında ülke içerisindeki seyahat planları gibi bilgiler tam ve düzenli olarak tutulacak. Olası vaka durumunda, temaslıların doğru şekilde yönetilebilmesi sağlanacak.Sauna, masaj salonları, spor salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmayacak. Koronavirüs tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılacak ve boş tutulması sağlanacak. Yurtlarda genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için de odaların ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılacak.Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde konaklayanlar arasında "Kovid-19" hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda bu merkezlerde kalanların yüksek risk grubunda olmaları ve hayati risklerinin yüksek olması nedeniyle semptom ve bulguları (ateş, kan basıncı, nabız sayısı, solunum sayısı, şuur durumu ve oksijen satürasyonu) huzurevi sağlık personeli tarafından yakından takip edilecek.YÖK, koronavirüs önlemleri kapsamında Kıbrıs'ta okuyan öğrencilere ilişkin kararlar aldı. Buna göre, YÖK tarafından, denkliği kabul edilen üniversitelerde kayıtlı ögˆrencilerin denklik is¸lemlerinde 9 Mart'tan itibaren KKTC'de bulunma s¸artı aranmayacak. Ayrıca 2019-2020 egˆitim ögˆretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için her programa göre yogˆunlas¸tırılmıs¸ akademik takvim yapılacak. Kovid-19 salgını sonrasında yaz ögˆretimi uygulanabilecek ve yapılamayan sınavlar yapılabilecek.Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında meslek liselerinde tek kullanımlık önlük ve tulum üretimine başladı.AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kovid-19 ile mücadele sürecinde, AK Partili belediyelerde sağlık personeline belediyelere ait otoparklar ile toplu taşıma araçlarında ulaşımın ücretsiz olacağını bildirdi.Ankara Büyükşehir Belediyesince koronavirüs tedbirleri kapsamında, insan yoğunluğu fazla olan 7 bin merkez caddede temizlik ve dezenfektan çalışmalarına başlanacağı duyuruldu.Jandarma Genel Komutanlığı, Havacılık Başkanlığı envanterinde bulunan helikopterlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildiğini açıkladı.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yeni Koronavirüsün Etkileri ile Mücadele Paketi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklandığını anımsattı.Paketin çalışma hayatının tüm taraflarının yanı sıra emeklilere yönelik de tedbirler içerdiğini belirten Selçuk, bu kapsamda en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini vurguladı. Emeklilerin aylıklarını nisan ayı itibarıyla ödemeyi planladıklarını bildiren Bakan Selçuk, kamu bankalarının yeni koronavirüs riskine karşı 76 yaş üzeri emeklilerin istemeleri halinde ödemelerini evlerinde yapabileceğini söyledi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) koronavirüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme afişleri ve el broşürleri hazırlayarak il ve ilçe başkanlıklarına gönderdi.Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, fakültelere, öğretim elemanları ve diğer ilgililere yazı göndererek, koronavirüsle mücadele kapsamında, üniversitelerde 16 Mart-6 Nisan'da eğitim-öğretime üç hafta ara verildiğini anımsattı. Yazıda, Ankara Üniversitesi'nin de 23 Mart itibarıyla tüm örgün programlarda online öğretime geçme kararı aldığı ifade edildi.Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) Kovid-19 tedbirleri kapsamında, giriş ve çıkışlar termal kameranın yerleştirildiği tek kapıdan yapılmaya başlandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsün eninde sonunda yenileceğini ve eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğin perçinleneceğini belirtti.İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelgeyle, yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri dün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durduruldu.Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüsle mücadele çerçevesinde kışla yemekhanelerinde düzenli dezenfekte işlemlerinin yapıldığını ve askerlerin aralıklı düzende oturtulduğunu bildirdi.Koronavirüs hızlı tanı kitinin tanıtımı yapıldıYeni tip koranavirüse yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kiti, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarı'nda tanıtıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardından harekete geçen bakanlık, 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini de uygulamaya başladı. Artık yeni tip koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.Morg ve defin hizmetlerinde alınacak önlemler belirlendiSağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, morg ve defin hizmetlerine yönelik alınacak önlemleri belirledi. Söz konusu tedbirlere ilişkin yazı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve valiliklere gönderildi.Buna göre, morg görevlileri ve cenaze sorumlusu, ölen kişinin olası/kesin Kovid-19 tanısı konusunda bilgilendirilecek. Gasilhane çalışanları eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanacak. Kullanılan kişisel korunma malzemeleri tıbbi atık kutusuna atılacak. Yıkama alanının yoğun sekresyonlar ile kontamine olması nedeniyle 1/10 çamaşır suyu veya klor tabletle (ürün önerisi ile) dezenfekte edilecek.Morg ve gasilhane çalışanlarına standart enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri ile solunum sekresyonlarıyla temas önlemleri konusunda eğitim verilecek. El hijyeni gibi kişisel hijyenin önemi vurgulanacak. Birimde kullanılacak olan, maske, eldiven, koruyucu giysi, gözlük, alkol bazlı el antiseptiği ihtiyacı hastane yönetimi tarafından karşılanacak. Evde ölüm olması durumunda, defin işlemleri mevzuat gereği devam edecek. Cenazelerin ceset torbasıyla alınıp naklinin gerçekleştirilmesi sağlanacak. Cenazenin kabre yerleştirilmesi sırasında eldiven kullanılacak.Olası/kesin Kovid-19 vakalarının ölümü halinde ceset torbasıyla defin yapılacak. Cenaze kabre yerleştirildikten sonra standart defin işlemleri uygulanacak.KKTC'ye 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildiCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildiğini bildirdi.Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulamasını geçici olarak askıya aldığını bildirdi.TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 23 Mart Pazartesi günü uygulanmaya başlanacak uzaktan eğitim için Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan derslerin TRT ekranlarından öğrencilerle buluşturulmasına ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.Paylaşımında "Sevgili öğrenciler ve değerli veliler, uzaktan eğitim için biz hazırız. Siz de TRT EBA TV'yi kanal listenize eklemeyi unutmayın." ifadesini kullanan Eren, yenilenen "TRT İzle" uygulaması ve "trtizle.com" internet sitesi üzerinden de derslerin takip edilebileceğini belirtti.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Evde kalmak bu salgına karşı en etkili önlemdir. Bu tedbiri uygulamak hayat kurtarmak için elzemdir. 'Bir kişi, çok kişi' demektir. Herkesin hayatı tek tek değerli. ve herkesin hayatı diğerine bağlı. Bu salgının üstesinden beraber geleceğiz." mesajını paylaştı.Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte üçüncü günKoronavirüse karşı özveriyle çalışan sağlık görevlileri için önceki gün başlatılan alkışlı destek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla bugün de sürdü.Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinliğin üçüncü gününde, saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı. Bazı vatandaşlar ise evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek etkinliğe katıldı. Sosyal medyada ilgi gören etkinliğe siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok tanınmış isim de destek verdi.Sağlık Bakanı Koca ise Twitter'dan alkışlı desteğin başlayacağı 21.00'den önce yaptığı paylaşımda, "Sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı hep birlikte gösterelim. Verdiğin destek için sağ ol Türkiye." ifadesini kullandı.Koca, 21.00'den sonra yaptığı paylaşımda ise "3. alkış için sağol Türkiye. Sağlık çalışanlarımıza desteğimizi her fırsatta gösterelim." ifadelerine yer verdi.65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmaları sınırlandırıldıİçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi.İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için "İkametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması" konulu genelge ile 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullananların bugün saat 24.00'den itibaren ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklandığı belirtildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma sınırlandırması getirmesine ilişkin genelgesine uyulmasını isteyerek, "Bugünlerde çınarlar kolay devriliyor. Dışarı çıkmayın. Koronavirüs salgınında ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor. Lütfen evde kalın. İçişleri Bakanlığımızın 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanlara getirdiği sokağa çıkma sınırlandırmasına uyun." çağrısında bulundu.Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı, Kovid-19 nedeniyle alınan tedbir görüntülerini EGM Trafik'in Twitter sayfasından bir videoyla yayımladı. Görüntülerde, trafik polislerinin kullandığı araçlar ve polis merkezlerinin dezenfekte edildiği, ekiplerin araçları denetlerken maske ve eldiven taktığı görüldü.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs ile mücadele için yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek açıklaması yaptı.Oktay, sağlık çalışanlarının yurt genelinde saat 21.00 itibarıyla alkışlanmasına Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Özveriniz için ne kadar alkışlasak azdır. İnsanlık için gece gündüz demeden çalışan fedakar sağlık çalışanlarımıza minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs nedeniyle özverili şekilde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gece gündüz demeden özverili bir şekilde gayret eden tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Bu mübarek Miraç Gecesi'nde yüce Rabbimden bir an önce salgından etkilenen vatandaşlarımızın sağlığına kavuşmasını, bu salgının son bulmasını niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.Lokanta ve restoranlar sadece "paket servis" hizmeti verecekİçişleri Bakanlığı koronavirüs ile mücadele kapsamında valiliklere ek bir genelge daha gönderdi.Genelgeye göre, içkili ve içkisiz tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri bugünden itibaren sadece "paket servis" ve "gel-al" benzeri şeklinde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek.Bu kapsamda, lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak.

