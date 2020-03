Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 37'e çıktığını bildirdi.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadesini kullandı.Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye 'de bugüne kadar Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi, vaka sayısı ise 1529 oldu.Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadelede son duruma ilişkin Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından şu bilgileri verdi:"Türkiye'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır.Dünyayı etkileyen bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz.Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum.Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz.Şüphelilerin takibinde, testlerin hızla yapılmasında, tanı konan hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında çok titiz davranıyoruz.Üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize bütün malzemeler sağlanmaktadır, sağlanmaya devam edilecektir.(Solunum cihazı) Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz.Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu.Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptık.(Koronavirüsle mücadele) Türkiye sağduyulu politika izledi. Tedbirleri hakim kılarsak, biz başka bir ülke olmayacağız"(Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları) 6 üniversite ve 1 merkeze çağrı yapıldı. Kısıtlamaya gitmeden hepsine destek sağlayacağız.Çin'den sabah gelen ilacın da yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden hastalarımıza bugün itibarıyla da başlandığını ifade etmek istiyorum. Bu ilacın ne kadar etkili olup olmadığını da önümüzdeki günlerde görmüş olacağız.Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. 14 günlük zaman dilimi geçmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı da gün be gün açıklamış olacağız. Bu süreçte iyileşen ve iyileşmekte olan hastalarımızın hatta fazla olduğunu özellikle belirtmek istiyorum.Burada tek tek hep birlikte mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir. Bunu illa devletin ilan etmesi gerekmiyor.Baştan vakaların hepsi yurt dışı ağırlıklıydı. Artık yurt dışı temaslı, temaslının temaslısı olmaya başladı. Giderek bu dönemde son günlerde daha çok temaslının temaslısı anlamında giderek hastanın arttığını söyleyebilirim.(Koronavirüs tanısı) Sağlık personelimiz içinde pozitif olan vakalarımız var.Kit açısından sorunumuz olmadığını, bundan sonraki süreçte bu taramalar, sayılar daha çok artmış olacak.Milli Eğitim Bakanlığımızla çarşamba günü Bilim Kurulumuza katılmak üzere, bugün konuştuk. Bilim Kurulunda çarşamba günü eğitim konusunu gündemimize almış olacağız."Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li ile de görüştü. Koca, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Li ile görüşmesinde, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı iş birliğini artırma, dayanışmayı geliştirme konularının ele alındığını, insanlığın bu sorunu, bilgiyi ve deneyimi paylaşarak yeneceğini belirtti.Kamu çalışanlarına yönelik kararTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu genelge Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mu¨cadeleyi, etkilerinin azaltılmasına yo¨nelik faaliyetleri zafiyete ugˆratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak s¸ekilde, ihtiyacı kars¸ılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması s¸artıyla çalıs¸tırılma bic¸imine bakılmaksızın kamu kurum ve kurulus¸larında c¸alıs¸anlara, uzaktan c¸alıs¸ma, do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸ma gibi esnek c¸alıs¸ma yo¨ntemleri uygulanabilecek.İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 340 bin 400'ü geçtiği, 14 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 97 bin 500'den fazla kişinin iyileştiği belirtildi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili "Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır." ifadesini kullandı.Yaş haddinden emekliye ayrılan Zerrin Güngör'den boşalan Danıştay Başkanlığı için 25 Mart Çarşamba yapılması planlanan seçim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde pozitif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığını, adliyelerde ve Bölge Adliye Mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim-savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildiğini bildirdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maske üreticilerinin bir bölümü, hepsini söyleyemem. Almışlar, depolarında maskeleri tutuyorlar. Dün sabah saat 08.00 itibarıyla Türkiye'deki bütün üreticilere eş zamanlı baskın yaptık. Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yapmaları için onları tekrar uyardık." dedi.Soylu, valilerle koronavirüs tedbirlerini değerlendirdiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il valisiyle video konferans sistemi üzerinden yapılan toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ele aldı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanlardan Çankaya ilçesinde ikamet edenlerin ihtiyaçları, kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Grubu" ekiplerince karşılanıyor. 112, 155 ve 156 numaralı hatlara gelen çağrıları değerlendiren grup üyeleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını temin ediyor.İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili provokasyon amaçlı gerçek dışı görüntü ve ses dosyası yayan 316 hesap sahibi hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sağlık Bakanlığımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını koronavirüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulunun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine Bilim Kurulunun verilerine ihtiyacımız var. Durum netleştiğinde alınacak kararları tüm halkımızla paylaşacağız." dedi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin uzayıp uzamayacağına ilişkin, "Çok kısa bir zaman içerisinde bunun net kararını toplumla paylaşacağız. Bu nedenle, bu şartlarda ne olur, ne olmaz elbette herkesin bir değerlendirmesi var. Fakat biz bunu, kamuoyuna resmi olarak en kısa zamanda açıklayacağız." dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, işverenleri ve çalışanları bilgilendirmek amacıyla sahadaki tüm uzmanları, iş yeri hekimi ve iş yeri hemşirelerini seferber ettiklerini bildirdi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 Eylül 2020'ye ertelenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2020-EKPSS) ilişkin, "Sınavın ertelenmesi, sınav içeriğine ilişkin bir değişikliğe neden olmayacak." ifadesini kullandı.Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kamu hizmetlerini aksatmaması ve nöbetçi bulundurulması şartıyla hakim ve savcıların nöbet sistemine göre çalışmasına imkan sağlayan yazıyı ilgili kurumlara gönderdi.Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen avukatlar için Adalet Bakanlığından SGK prim ve kredi borçlarının ertelenmesi, teminatsız kredi verilmesi, beraat vekalet ücretlerinin ödenmesi ve bekleyen CMK ücretlerinin ödenmesi talebinde bulundu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin koronavirüsle mücadele önerilerini açıklayarak, "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz." dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, koronavirüs salgını üzerinden siyaset yapan, insanları korku, kaygı ve infiale sevk eden herkesin insanlık suçu işlediğini belirtti.Camilerden dualar yükseldiYeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua edildi.Diyanet İşleri Başkanlığınca, sokağa çıkması sınırlandırılan vatandaşlara dini ve manevi anlamda rehberlik edilerek, moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla bir dizi faaliyete öncülük edecek genelge yayımlandı. Genelgeye göre, din görevlilerinin, evlerinden çıkamayan yaşlı ve kronik hastaların düzenli aranması, hal ve hatırlarının sorulması, ihtiyaçlarının öğrenilmesi ve giderilmesi amacıyla illerde vali veya kaymakamlar başkanlığında oluşturulan "Vefa Koordinasyon Grubu" faaliyetlerine gönüllü desteği sağlanacak.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askeri birliklerde yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralının hassasiyetle yerine getirildiğini bildirdi.Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantina altında bulunan kişi hastaneden kaçtı. Polis ekiplerince evinde yakalanan hasta, özel kıyafetli polis ekiplerinin müdahalesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince karantinaya alınarak tekrar hastaneye sevk edildi.Uzaktan eğitim başladıYüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacak "uzaktan eğitim", Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği ilk dersle başladı.Mamak Belediyesi, kurduğu özel ekiple yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalması gereken 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların alışveriş ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı oluyor.Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binanın asma katında kaçak tıbbi maske üretimi yaptığı belirlenen iş yeri mühürlendi.Dünya genelinde çok sayıda ülkede görülen ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), insanların virüse bağışıklık kazanması, etkin bir aşının bulunması ya da virüsün zaman içinde mutasyona uğraması sonucu etkisini yitirebileceği bildirildi.Türk Geriatri Derneği Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmada hijyenin önemine dikkati çekerek, kıyafetlerin 60-90 derecede normal deterjanla yıkanması, kapı kolları, lavabo gibi her gün kullanılan yüzeylerin su ve deterjanla her gün temizlenmesi ve havlu gibi kişisel eşyaların ortak kullanılmaması uyarısında bulundu.Türk Eczacıları Birliği (TEB), eczanelerde ilaç ve sağlık danışmanlığı alan vatandaşların uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirme videosu hazırladı.Ankara Büyükşehir Belediyesince, kartlı sayaç kullanan 65 yaş ve üstü vatandaşların su yükleme işlemlerinin, yarından itibaren evlerinde ASKİ ekiplerince yapılacağı duyuruldu.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için yurt genelindeki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.Kovid-19 nedeniyle konserleri iptal edilen ya da "evde kal" çağrısına destek veren birçok sanatçı, sosyal medya hesaplarından her akşam konser veriyor.Ankara'da Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına rağmen yasağa uymayanlar, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 yaş ve üstü vatandaşların market ihtiyaçlarını, kiraladıkları kuryelerle sağlayacaklarını açıkladı.

Kaynak: AA