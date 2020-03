Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a çıktığını bildirdi.Bakan Koca Twitter hesabından, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." bilgisini paylaştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Huber Köşkü'nden katılacak Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamında ulusa seslendiCumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler ve gelinen aşamalarla ilgili ulusa sesleniş konuşması yaptı.Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektördeki 165 bini doktor, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin diğer sınıflardaki sağlık personeli ve 360 bin destek personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan tek ricamız, önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılma zincirini kırmak için Sağlık Bakanlığımızdan, İçişleri Bakanlığımızdan ve diğer ilgili kurumlarımızdan gelen ikazlara harfiyen uymalarıdır. Böylece hep birlikte mümkün olan en kısa sürüde normal hayatımıza dönme imkanına kavuşabiliriz." diye konuştu."Dünya bu salgın hastalığın ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir küresel, siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gitmektedir. Türkiye olarak bu yeni döneme çok büyük avantajlarla ve güçlü bir altyapıyla giriyoruz." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da Kovid-19 tehdidinin üstesinden birlik ve beraberlikle gelineceğini belirtti. Koronavirüs Bilim Kurulu "eğitim" gündemiyle toplandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "eğitim" gündemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferans ile katılarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bilgi aldı.Buradaki konuşmasında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili Türkiye'deki vaka ve ölüm oranının giderek azalan bir trendi ifade ettiğini belirten Erdoğan, "Nisan ayının ilk dilimine yönelik simülasyonlar her gün sonunda yapılan vaka ve ölüm açıklamasıyla biraz daha geriliyor. Milletimizle gönül ve iş birliği içinde inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz." dedi.Erdoğan ayrıca "Her konuda olduğu gibi bu hastalık döneminde de çıkarcılar, bozguncular, art niyetliler, cahiller ve kendi gizli gündemlerinin peşinde koşanlar olmuştur, olacaktır. Bunların hiçbiri sizlerin moralini bozmasın, canınızı sıkmasın, şevkinizi kırmasın. Gerektiğinde güvenlik güçlerimiz, savcılarımız, hakimlerimiz üzerlerine düşenleri yapıyor." ifadesini kullandı.Uzaktan eğitim 30 Nisan'a kadar devam edecekBakanlar Koca ve Selçuk, toplantının ardından ortak açıklama yaptı.Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bilim Kurulunun da önerisiyle tedbirler kapsamında 30 Nisan'a kadar okulların tatil olması ve bu süreçte uzaktan eğitimin devam etmesi kararını aldıklarını bildirdi."Vatandaşlarımızın, anne babaların müsterih olmasını isterim. Çocuklarınızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi, sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız." diyen Selçuk, gelecek haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu programlarla çocukların uzaktan eğitimini yapmaya devam edeceklerini söyledi.Selçuk, "LGS'ye ilişkin 3 senaryomuz var. Sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi bilimsel kararlara bağlı. Tedbirimiz hazır." dedi.Ücretli öğretmenlerin durumuna ilişkin mevzuatın açık olduğunu aktaran Selçuk, bu öğretmenlerin telafi eğitimlerinde derslere girmelerinin söz konusu olacağını, çalışmaların devam ettiğini dile getirdi."Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak dışarıya özlemimiz çok uzun sürmez"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da toplantı sonrası açıklamasında, Kovid-19'a ilişkin, "Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu, insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı. Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek her birimize bağlıdır." dedi."Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak dışarıya özlemimiz çok uzun sürmez." ifadesini kullanan Koca, toplam hasta, test, kaybedilen vaka, yoğun bakımdaki hasta sayıları, iyileşen hasta sayısının dijital ortamda her gün güncellenerek paylaşılacağını da kaydetti.Koca, "Herkes kendisini bir virüs taşıyıcısı olarak görerek hareket ediyor olmalı. Yani herkes bu virüsü taşıyor olduğunu ve bunu birilerine bulaştırabileceğini düşünerek davranıyor olmalı bu son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu. Kontrollü yaşamın nasıl olabileceği, minimal temasın nasıl sağlanabileceğine ilişkin de bir çalışma yapılacağını bildiren Koca, Çin'den alınan ilaçların sayısı ve hastalarda kullanımına ilişkin sorusu üzerine, ekrandaki yoğun bakımda olan hasta rakamını göstererek, şöyle konuştu:"136 hasta, bu 136 hastaya da başlandı. Tedavi dozu belli. Bilim Kurulunun bir önerisiyle olan bir doz ve ortalama bir kutunun bir hasta için kullanıldığını biliyoruz ve en az 5 günlük bir kullanım."Bakan Koca ayrıca hiçbir testin, ücret karşılığı yapılmasını asla istemediklerini söyleyerek, izin verilen merkezler ve üniversiteler dahil test kitini Bakanlık olarak verdiklerini vurguladı. Koca, "Vatandaşımızı ve sağlık çalışanlarımızı asla malzemesiz bırakmak istemiyoruz. Bunun için de her türlü kavgaya hazır olacağımızı bilmiş olun." açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Koronavirüsle mücadelede, milletimizin yanındayız" paylaşımıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirler ve ekonomik desteklerin yer aldığı paylaşımda bulundu."İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir milletiz, hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, paylaşımında, "Çalışma ve sosyal hayat", "Sağlık", "Sanayi", "Ticaret", "Maliye", "Bankacılık" başlıklarında alınan önlemlerin yer aldığı görsellere de yer verdi.Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandıCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen 2 bin 721 öğrencinin tahliye işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.Oktay, Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerin 14 gün karantinada kalacağını kaydetti.Kısa çalışma ödeneğinin şartları kolaylaştırıldıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yasa değişikliği ile Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının kolaylaştırıldığını bildirdi. Selçuk, bu kapsamda, kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyenler için 600 gün şartını 450 güne, 120 gün şartını da 60 güne düşürdüklerini ifade etti.Sokağa çıkma kısıtlaması olanların maaşları evlerinde ödenecekİçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların maaşlarını evlerinden alabilmeleri için valiliklere talimat verdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, maaş ödemeleri, öncelikle banka görevlilerince, onların yetersiz kaldığı yerlerde ise valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonundaki "Vefa Sosyal Destek Grubu" aracılığıyla yapılıyor."Şehir içi trafik yoğunluğunda yüzde 65 oranında düşme söz konusu"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de katıldığı canlı yayında sokağa çıkma yasağıyla ilgili "Vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir." dedi.Şehirler arası yolcu trafiğinde yüzde 83 düşüşün söz konusu olduğunu aktaran Soylu, "Şehir içi trafik yoğunluğunda 15 büyükşehiri baz aldık. Burada da ortalama yüzde 65 oranında bir şehir içi trafik yoğunluğunda düşme söz konusu oldu. Bunu da olumlu görüyoruz." bilgisini paylaştı.Bakan Soylu, şu ana kadar ortaya konulan tüm tedbirlere vatandaşların en üst düzeyde uyduğuna dikkati çekerek, "Fahiş fiyat ve stoklarla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Şu ana kadar 66 ayrı ürünle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Niteliksiz ürün, fahiş fiyat ve karaborsacılık yapanların tepesindeyiz." açıklamasında bulundu.Hazine taşınmazlarının ihaleleri iptal edildiÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak." bilgisini verdi.Ankara Üniversitesi aşı ve tanı kiti projesi için kolları sıvadıAnkara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Hücre doku bankacılığından gen tedavilerine kadar birçok araştırma yapan üniversitemiz, şimdi koronavirüs için ilaç, aşı ve tanı kiti projesiyle kolları sıvadı." dedi.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs önlemlerine yönelik üretim faaliyetlerine Bilim ve Sanat Merkezlerinde sağlık çalışanları için üretilen yüz koruyucu siperi ekledi.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüsün son bulması için dua ettiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 salgının sona ermesi ve hastaların şifa bulması dün yatsı namazının ardından Kocatepe Camisi'nden dua etti. Diyanet TV'den canlı yayınlanan dua, cami hoparlörlerinden de duyuruldu.Bağcılar'da bir kişiye zorla maske takan ve kolonya döken kişiye cezaİstanbul Bağcılar'da yolda yürüyen bir kişiye zorla maske takıp başına kolonya döktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli O.K'nin, 14 gün süre ile elektronik kelepçe takılarak yaşadığı konutu terk etmemesine ve 15 gün süreyle haftanın iki günü ikametine en yakın huzurevi ve yaşlı bakım merkezini ziyaret etmesine karar verildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Sincan Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 testi pozitif çıkan tutuklu olduğu yönünde paylaşım yapan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlattı.Türk Kızılaydan "kan bağışı" çağrısıTürk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, salgının neden olduğu endişenin kan bağışlarının ve kan stoklarının azalmasına yol açtığını belirterek, vatandaşlara Türk Kızılayın bağış merkezlerinde kan verme konusunda çekince göstermemeleri çağrısında bulundu.RTÜK'ten koronavirüs yayınlarında yasaları ihlal edenlere yaptırım geldiRadyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) son toplantısında ağırlıklı olarak Kovid-19'a ilişkin yayınları mercek altına aldı. RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, toplantıda izleme uzmanlarının raporlarını gündemine alan Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'u ihlal eden Tele1, Halk TV ve Habertürk'e ceza uyguladı.

Kaynak: AA