Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye 'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye çıktığını bildirdi.Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 533, toplamda ise 47 bin 823 test yapıldığını ve 2 bin 69 pozitif vaka tespit edildiğini kaydetti.Toplam vaka sayısının 5 bin 698'e yükseldiğini aktaran Koca, "Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle toplam can kaybımız 92'yi buldu. Şu an hastanelerimizde tedavisi devam eden hastalarımızdan 344 kişi yoğun bakımdadır, bunların 241'i entübe durumdadır. 42 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir." bilgisini verdi.Koca, Çin'de ekstraksiyon safhasının olmadığı yeni bir kitin geliştirildiğine işaret ederek, "Bu kiti de Türkiye'ye getirmiş olduk. Bu kit, son 3 gündür çalışabilir olan laboratuvarlara verildi. Elimizde 3,5-4 saat ortalamayla ekstraksiyonda 1 milyona yakın kitimiz var. Dolayısıyla bunu çalışabilecek olan herkese yetecek kadar kitimiz var. Şu an yoğun bakımlarımızda bir sorunumuzun olmadığını, yüzde 62-63 oranında doluluğun olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle telekonferansla görüştüKoca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı salonunda, 81 il sağlık müdürüyle telekonferans yöntemiyle 2 saat süren bir görüşme yaparak yeni tip koronavirüse ilişkin riskleri ve mücadele yöntemini değerlendirdi.Koca, görüşmede şunları söyledi:"Bu dönemde özellikle ülkemize girişi noktasında çok olağanüstü tedbirler aldık. Dünyada görüldüğünden 90 gün sonra ülkemize girişi oldu. Bu dönemde girişi önleme noktasında aldığımız tedbirlerde ikinci safhaya girerek yeni dönemde bu enfeksiyonun tespiti, devamında tedavisi ve temas edenler şeklinde organize olmamız gereken bir dönemdeyiz. Üzerimize düşeni, sahayı dinamik tutarak çalışanlarımızın güvenliklerini, malzeme noktasında sorun oluşturmadan sağlamanın önemli olduğunu ifade etmek istiyorum."Sağlık Bakanlığından koronavirüs ile mücadele kapsamında, sağlık kuruluşlarında sağlık personelinin görevine ilişkin valiliklere gönderilen yazıda, pandemi süreci kapsamında 3 ay boyunca kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personelinin görevlerinden, işlerinden ayrılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden "koronavirüs" sitesiCumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü Türkiye ve dünya genelindeki sayılara ilişkin güncel bilgileri internetten paylaşıyor. Ofisin, "corona.cbddo.gov.tr" adresinden ulaşılabilen sitede, dünya haritası üzerinde koronavirüsün görüldüğü ülkenin işaretlenmesiyle o ülkedeki tanı, iyileşme ve ölüm verileri görülebiliyor. Salgına dair tarihçe, ülke karşılaştırmalarına dair veri ve grafiklere de ulaşılabiliyor.İçişleri Bakanlığının valiliklere (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gönderdiği genelgeyle 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların motorlu araç muayeneleri ertelendi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı. Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köyün karantinaya alındığını, ayrıca 211 bin 670 iş yerinin de kapatıldığını bildirerek, şunları söyledi:"Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat yüzde 80 durmuş durumda. Valiler ve kaymakamlarımızın başkanlığında Vefa Sosyal Destek hattı oluşturduk, 405 bin 705, 65 yaş üzeri kimsesiz ve yalnız büyüklerimize elimizi uzatmaya çalıştık. Bunlardan 386 bin 196'sının evine gittik, ne istedilerse onu götürdük."İçişleri Bakanlığının, valiliklere Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında park, mesire ve piknik alanlarına yönelik gönderdiği genelgeye göre, vatandaşların 28-29 Mart tarihleri başta olmak üzere il ve ilçelerdeki sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyette bulunmaları yasaklanacak. Karar, il ve ilçelerin durumuna göre hafta içinde de uygulanabilecek.İş yerlerinde alınacak koronavirüs tedbirleri belirlendiAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş yerlerinde alınması gereken tedbirlere ilişkin yayımladığı kılavuzda, işverenlerce servis araçlarından seyahatlere, iş yerine giriş-çıkışlardan çalışma ortamı ve yemekhanelere kadar koronavirüsle mücadelede alınması gereken tüm önlemler sıralandı.Buna göre, servis araçlarının girişlerine el dezenfektanlarının konulması, iş yerlerinde "sosyal mesafe" kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılması sağlanacak, klavye ve ortak telefonların sık sık dezenfeksiyonu yapılacak. Su sebilleri ve çay makineleri ile asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması, çalışanlara kapalı şişelerde su temin edilmesi, yemekhanelerde tuz, çatal-kaşık gibi malzemelerin tek kullanımlık sunulması da kılavuzda yer aldı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AHaber canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'ne 4 günde 7 bine yakın firmanın başvurduğunu bildirerek, şunları kaydetti:"Elimizde ilk veriler var. Şu anda daha çok imalat sektöründen firmalarımız başvurmuş. 2020'nin ramazan ikramiyesini de öne alma kararı aldık. 2020'nin bayram ikramiyesi inşallah nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak. Bu ramazanda daha ziyade evde kalacağız. Ailelerimizle beraber iftar yapacağız. Belki de ramazanın ruhuna daha uygun bir ramazan geçireceğiz."Sınav ve eğitim sürecine ilişkin alınan kararlarKültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerin, kapalı kalma süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sorulacak soruların müfredat kapsamıyla ilgili güncellemeye gitti. Buna göre, YKS'de üniversite adayları, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12'nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.MEB, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığı yayımladı.MEB, özel öğretim kurumlarına iletilmek üzere illere gönderdiği yazıda, aralarında yabancı dil, bilgisayar, resim ve müzik kurslarının da bulunduğu çeşitli özel kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ile uzaktan öğretim kurslarının, kursiyerlerinin talebi ve yeterli altyapılarının bulunması halinde teoriye yönelik derslerini uzaktan öğretim yoluyla yapabileceğini bildirdi.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) değişiklik yaptığı sınav takvimine göre, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 11 Ekim'de yapılacak.Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), uzaktan eğitim sürecine ilişkin rektörlüklere gönderilen yazıda, üniversitelerde teorik derslerin tamamı için uzaktan eğitimin zorunlu olmadığı bildirildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'nde hükmen tutuklu bulunan kadın ile çocuğunda koronavirüse rastlandığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Bahçeli'den sosyal izolasyon çağrısıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19 mücadelesine ilişkin olarak, "Sosyal izolasyonla evde kalarak, birbirimize dayanarak, yardımlaşma kanallarını aktifleştirerek, karamsarlığı kovarak virüs karanlığını bertaraf edeceğiz." ifadesini kullandı.Beştepe Millet Camisi'nde, cemaatin din görevlilerinden oluştuğu cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Cuma hutbesini irat eden Erbaş, "Özensizliğimiz ve dikkatsizliğimiz yüzünden toplum sağlığını tehlikeye atmak, mümine yakışan bir tutum olamaz. Sorumluluğumuzu ihmal ederek kendimize ve başkalarına zarar vermek, büyük bir vebaldir, kul hakkı ihlalidir." ifadesini kullandı.Diyanet İşleri Başkanlığı, hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptırıp ilk taksidi ödeyen hacı adaylarının iki ve üçüncü taksit ödemelerini erteledi.Diyanet İşleri Başkanlığınca, Kur'an kursları ve Dini Yüksek İhtisas ve Hizmet İçi Eğitim Merkezlerinde, eğitime verilen ara 3 Mayıs'a kadar uzatıldı.DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, sosyal medya hesaplarından "Evde kal Türkiye" çağrısında bulundu.Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir aylık milletvekili maaşını koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere bağışlayacağını açıkladı.Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü gençler, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüsten korunmak için neler yapılması gerektiğini ve evde nasıl kaliteli vakit geçirilebileceğini anlattı.Ankara'da veteriner kliniğiyle iş birliği yapan 100. Yıl Hastanesi, dışarı çıkamayan hastalarının evcil hayvanlarına evde sağlık hizmeti sunuyor.

