Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1610 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 10 bin 827'ye, can kaybının da 168'e ulaştığını bildirdi.Bakanlığın internet sitesinde yer alan " Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.Tabloya göre, toplam test sayısı 76 bin 981, toplam vaka sayısı 10 bin 827, toplam vefat sayısı 168, toplam yoğun bakım hasta sayısı 725, toplam entübe hasta sayısı 523, toplam iyileşen hasta sayısı 162 oldu. Bugünkü test sayısı 11 bin 535, vaka sayısı 1610, vefat sayısı ise 37 olarak kayıtlara geçti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş" konuşmasında Milli Dayanışma Kampanyası başlattıklarını açıkladı."Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek başlattıkları bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, yardım hesabı açıldığını belirten Erdoğan, kampanyaya kısa mesajla da bağış yapılabileceğini söyledi.Amacın, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak olduğunu dile getiren Erdoğan, her ilde ve ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenerek yardımların kendilerine sunulacağını vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:"Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımızdan kimi üçer kimi altışar aylık maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldı. Tabii bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifade ettiler. Toplamda bakanlarımız ve kabineye eşlik eden arkadaşlarımız 5 milyon 200 bin liralık bir bağışta bulunmuş oldular. Meclis'teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Bu süreç içerisinde en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz. Zekatlarını, ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da ramazan ayını beklemeye gerek yok, bu kampanyaya şimdiden katılarak hayır yarışında yerlerini alabilirler."TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Milli Dayanışma Kampanyası'na 5'er maaşlarını bağışladı.Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 600 yataklı ilk etabı açıldıBakan Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına da hizmet sunacak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 600 yataklı ilk etabının bugün itibarıyla hizmete açıldığını bildirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca sosyal medyada yer alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Açıklanan sayısal verilerin kanıta dayalı olduğunu vurgulayan Koca, "Doğrudan Kovid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.Sağlık Bakanlığınca, ülke genelinde 44 ilde 73 merkezin "Kovid-19 Tanı Laboratuvarı" olarak yetkilendirildiği, yetkisi olmadığı halde tanı testlerini çalıştığı tespit edilen merkezler hakkında yasal inceleme ve cezai işlem başlatılacağı belirtildi.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milliyet gazetesine telekonferansla verdiği röportajda, sosyal medya üzerinden kaynağı belirsiz, provokatif, gerçek dışı bazı bilgiler yayılmak suretiyle halkın paniğe sürüklenmek istendiğini belirterek, "Bu paylaşımların neredeyse tamamının FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinden geldiğini de ilgili birimlerimiz tespit etmiş durumda. Bunlara asla prim vermiyoruz." ifadelerini kullandı.Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten alınabilecekCumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Seyahat İzin Belgesi" başvurularının e-Devlet'ten yapılabileceği bildirildi.İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, 569 bin 549 haneye ulaşarak ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını temin etti.Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, 18 ildeki bir belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulandı.Adalet hizmetlerinde Kovid-19'a karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının üçüncüsü Ankara Hakimevi'nde yapıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül toplantının ardından, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, cezaevlerinde görev yapan personelin dünden itibaren belirlenen süreler sonunda evlerinde değil, izole edilen yerlerde kalacaklarını belirterek, bu konuda kamuya ait yurt, misafirhane, eğitim merkezi gibi sosyal tesislerden yararlanılması için yerel düzeyde görüşmeler yaptıklarını bildirdi.Gül, tutuklu ve acil işler, yürütmenin durdurulması, zaman aşımına az bir süre kalmış ve diğer acele işler haricinde tüm duruşmaların erteleneceğini kaydetti.Hakimler ve Savcılar Kurulu da bu kapsamda, tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli, idari yargı mercileri ile bölge adliye, bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşifleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar erteledi. Tutuklu ve acil işler dışında 30 Nisan'a kadar yeni kamu davası da açılmayacağı karara bağlandı.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), psikososyal destek hizmetleri kapsamında, koronavirüs salgını süresince psikolojik sağlamlığı korumak amacıyla "Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi" ile "Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi" yayınlandı.MEB'den valiliklere gönderilen yazıda, ara tatil hariç, resmi okul öncesi eğitim kurumlarında yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tatil edilen zamanlarda veliden aidat talep edilmeyeceği belirtildi."LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuruları otomatik yapılacak"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 7 Haziran'da uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvurularının otomatik yapılacağını açıkladı. Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında, çocukların evde geçirdikleri vakti planladıklarını ve sınıflara göre örnek bir program oluşturduklarını aktardı.Bakan Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürleri ile telekonferansla yaptığı toplantıda, "Okul müdürlerinin muhtarlarla iletişim kurarak 65 yaşından büyüklerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğretmenlerimizin büyüklerimizle konuşarak evde kalmalarına destek olmaları sağlanacak." ifadesini kullandı.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin TBMM Grup Başkanlığının başlattığı "Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası"na destek çağrısında bulundu. Kurtulmuş, paylaşımında "AK Parti TBMM Grubu olarak yaşadığımız salgından ekonomik olarak etkilenen vatandaşlarımız için düzenlediğimiz toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kampanyamız hayırlı olsun. İmkanı olan teşkilat mensuplarımızı, üyelerimizi ve camiamızı bu kardeşlik kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz. Aziz milletimizin her zaman ve her şartta yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yazılı olarak cevapladı. Bahçeli, koronavirüsle mücadeleye ilişkin, "Türkiye olarak bu mücadeleyi kazanacağız. Bundan asla kuşkum yoktur. En az kayıp ve hasarla virüs dönemini atlatacağız ancak bilerek veya bilmeyerek mücadeleyi sekteye uğratmak isteyenlerin varlığı dikkatimizi çekiyor." değerlendirmesini yaptı.Türk Kızılay karantinadaki 20 bin kişinin 3 öğün yemek ihtiyacını karşılıyorTürk Kızılayın, karantinadaki 20 bin kişinin üç öğün yemek ihtiyacını karşıladığı bildirildi.Genel Başkan Kerem Kınık, son 2 haftadır gözlem altındaki vatandaşlara yemek desteğini eksiksiz yerine getirdiklerini belirterek, "42 il, 63 noktada karantina altında olan toplam 19 bin 993 vatandaşımıza 627 bin 481 öğün beslenme desteği sunuyoruz. Hepsine şifa ve sağlık dileklerimizi iletiyoruz." dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için gerekli olanlar dışındaki bütün ihaleleri ertelediklerini duyurdu. Yavaş ayrıca, yeni tip koronavirüs nedeniyle başlatılan yardım kampanyasına ilişkin iki ayaklı Ekonomik Koruma Paketi'nin bugün itibarıyla hayata geçirildiğini bildirdi.Ankara Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü, evliliğe adım atmak isteyen çiftlerin nikahlarını, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bahçede kıymaya başladı. Birbirlerine birer metre mesafeyle attıkları imzayla dünya evine giren çiftlere, evlilik cüzdanları da dezenfekte edilerek veriliyor.Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Başkent'te toplu taşıma aracı kullanımında yüzde 84 düşüş olduğu belirtildi.Umreden dönenlerin tahliyesi 1 hafta ertelendiUmre için gittikleri Suudi Arabistan'dan dönen ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'da Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda karantinaya alınan vatandaşların tahliye işlemleri, sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle 1 hafta ertelendi.Ankara'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakanın son hanesine göre sınırlama uygulamasına başlandı. Uygulamayı ihlal eden ticari taksi şoförüne ceza kesildi.Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemlere duydukları güvenle Türkiye'de kalan uluslararası öğrenciler, eğitimlerini ve sosyal ilişkilerini online devam ettiriyor.Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, yeni tip koronovirüs salgını ile mücadelede doğru bilgilendirme yapılması amacıyla "www.klimudkoronavirus.org" adresli internet sitesinin oluşturulduğunu açıkladı.

Kaynak: AA