Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 2 bin 148 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 63 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 15 bin 679'a, can kaybının ise 277'ye çıktığını, 333 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüsle ilgili son durumu açıkladı.Bugün yapılan test sayısının 14 bin 396, toplam testin ise 106 bin 799 olduğunu aktaran Koca, "son 24 saatte 2 bin 148 kişiye tanı konulduğu, 63 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 15 bin 679'a, can kaybının 277'ye yükseldiği, 333 kişinin taburcu edildiği" bilgisini paylaştı.Sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli, Isparta, Sakarya, Adana, Bursa, Samsun'un en çok vaka görülen 10 il olduğunu kaydeden Koca, İstanbul'daki vaka sayısının, ülkedeki toplam vaka sayısının yaklaşık yüzde 60'ına tekabül ettiğini; 8 bin 852 olduğunu belirtti.Koca, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka bulunduğunu bildirdi.Toplam 39 ilde can kaybı yaşandığına işaret eden Koca, vakalar içerisindeki ölüm oranının, yüzde 1,58 olarak gerçekleştiğini dile getirdi.Vefat edenlerin yaklaşık yüzde 80'inin 60 yaş üstü olduğunu aktaran Koca, 601 sağlık çalışanında da vaka görüldüğünü söyledi.Bakan Koca, şu bilgileri verdi:"Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68,8'inin, şu an yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ünün tansiyon hastası olduğunu görüyoruz. Yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranı yüzde 63, Anadolu'da yatak doluluk oranı yüzde 40'larda. Hastanelerde herhangi bir sorun yok. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü, bu süreçte birçok ülkeye verdiğimiz destek ve süreci iyi yönettiğimiz için bize teşekkür etti. Son bir haftada 4 milyona yakın N-95 maske dağıttık. Daha fazlasını da veririz. İhracatı kestik ve bütün imalatı ülkemiz için sağlıyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoağan, Putin ve Zelenskiy ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde, video konferans yöntemiyle AK Parti İl Başkanlarıyla toplantı yaptı.Toplantıdaki konuşmasında Erdoğan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi, tedavisi süren vatandaşlara da acil şifalar diledi.Erdoğan, "Sosyal hareketliliği ne kadar azaltır, sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak, hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız. Bunun için milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar, mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Bilim insanlarımızın tavsiye ettiği, yönetim olarak bizim de hayata geçirdiğimiz tedbirlere riayeti en üst düzeye çıkarmalıyız. Her bir vatandaşımız, kendini gönüllü karantinada tutarsa daha ileri tedbirlere gerek kalmaz." mesajı verdi.Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin ise Erdoğan, "Bu kampanyada toplanan paralar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla, gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek dağıtılacaktır. Teşkilatlarımızın tamamını bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmelerde Kovid-19 salgınıyla ilgili durum ele alındı, karşılıklı bilgi paylaşıldı.Erdoğan, koronavirüs nedeniyle vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için de başsağlığı mesajı paylaştı.İtalya ve İspanya'ya yardım eli Türkiye , Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım malzemesi gönderdi.Gönderilen malzemelerin yer aldığı sandıkların üzerinde İtalyanca ve İspanyolca, Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözü yer aldı.İçişleri Bakanlığınca, pazar yerlerine esnaf sayısının iki katına kadar vatandaş alınmasına, giriş ve çıkışların belirlenen yerlerden kontrollü yapılmasına, diğer yerlerin ise bariyerlerle kapatılmasına ilişkin genelge gönderildi.Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan yeni kararla koronavirüs nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, talep etmeleri halinde 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilecek. Kayıt dondurulan süre, azami süreden sayılmayacak.Lisansüstü öğrencilerin tez savunma ve yeterlik sınavları, denetlenebilir ortam ve kayıt altına alınması şartıyla video konferans gibi dijital imkanlar ile de yapılabilecek. Ayrıca bu öğrenciler için de erteleme ve kayıt dondurma imkanı olacak.65 yaş üstü vatandaşlar için yeni uygulamaÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon ölçümlerinin ertelendiğini bildirdi.Kurum, Twitter hesabındaki paylaşımında, " Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini erteledik. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız, yasak kararı kaldırıldıktan sonraki 45 gün içinde araçlarının emisyonunu ölçtürebilecekler." ifadelerini kullandı.Din İşleri Yüksek Kurulu, zekatların, bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılmasının caiz olduğunu bildirdi.Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:"Zekat, söz konusu kimselere mükellefler tarafından doğrudan verilebileceği gibi aracı bir organizasyon vasıtası ile vekaleten de ödenebilir. Açılan zekat hesabına zekat niyetiyle para yatırmakla da vekalet gerçekleşmiş sayılır. Bu çerçevede zekatların bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu tür kampanyalara zekatını yatıran mükellefin, yatırdığı meblağın 'zekat' olduğunu belirtmesi, yetkililerin de zekat fonunda toplanan bu paraların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda gereken hassasiyeti göstermesidir."Kılıçdaroğlu'ndan mesajCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını konusunda videolu mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Hiçbir vatandaşımın mağdur olmasını istemem. Karantina uygulanacak yerlerde sosyal devletin kendisini göstermesi lazım." ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Polis Radyosu'nun yayınına katıldı. Soylu, yaptığı açıklamada, provokasyon yapan 2 bin 977 hesap hakkında işlem yapıldığını belirtti.Ücretli öğretmenlerin durumuHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretli öğretmenlerin durumuna ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Albayrak, Kovid-19 salgınından etkilenen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinin süreç boyunca ödenmeye devam edileceğini kaydetti.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise katıldığı televizyon programında ücretli öğretmenlere uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren ödeme yapılacağını bildirdi.Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 pandemisinden etkilenen hastalardan uygun görülenlerin tedavisinde kullanılmak amacıyla immün plazma temininde uyulması gereken kriterleri 81 il valiliklerine gönderdi. Buna göre, Kovid-19 virüs enfeksiyonuna yakalanmış ve sonrasında iyileşen bireylerin bağışçı olabilmeleri için, bu kişilerin enfeksiyonu geçirmiş olduğuna dair laboratuvar test sonucu gerekli olacak.Aferez yöntemiyle bağışçılardan en az 48 saat ara vermek kaydıyla haftada en çok 2 kez bağış kabul edilecek. İmmün plazma tedarik ve uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlemiş olduğu ücret dışında hiçbir ek ücret alınamayacak.

Kaynak: AA