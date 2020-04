Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş-çıkışın 15 gün süreyle durdurulduğunu, 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklandığını bildirdi.Erdoğan, Kovid-19'a yönelik alınan yeni önlemleri açıkladığı konuşmasında, Türkiye 'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.En başından itibaren alınan tedbirlerle hastalığın Türkiye'ye girişinin geciktirildiğinin altını çizen Erdoğan, "Özellikle milletimizden beklentimiz, her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır." mesajını verdi.Bilim Kurulu'nun önerileri çerçevesinde kararlar alındığına işaret eden Erdoğan, bu gece itibarıyla 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak'ın belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıldığını bildirdi. Erdoğan, bunun ilk etapta 15 gün süreyle uygulanacağını belirtti."Maske takma zorunlu olacak"Pazar yerleri ve marketler gibi toplu halde bulunulan tüm alanlarda maske takılmasının artık zorunlu olacağını ifade eden Erdoğan, alınan tedbirleri şöyle sıraladı:"Ülkemizdeki 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak."Milli Dayanışma Kampanyası'nın 3. gününde 304 bin kişi ve kuruluşun 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaptığını aktaran Erdoğan, "Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere, kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da görüldüğü gibi milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir." ifadesini kullandı.Öte yandan Erdoğan, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesine koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlunun adının verileceğini, hastanenin bundan sonra Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi olarak anılacağını sözlerine ekledi.İçişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın açıkladığı önlemlerle ilgili 81 ile genelge gönderdi.Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19'la mücadeleye yönelik iş birliği de ele alındı.Koronavirüste son durumSağlık Bakanı Fahrettin Koca da ilk kez video konferans yöntemiyle yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüse ilişkin son durumu açıkladı.Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldığını belirten Koca, yapılan test sayısının 141 bin 716, toplam vaka sayısının ise 20 bin 921 olduğunu bildirdi.Koca, "son 24 saatte 69 kişinin daha yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 425'e yükseldiği, 484 hastanın taburcu edildiği" bilgisini paylaştı.İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de bin 105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vakanın bulunduğunu kaydeden Koca, bir Bilim Kurulu üyesinde de koronavirüse rastlandığını aktardı.Koca, 56 ilde koronavirüs nedeniyle vefat yaşandığını, hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşların oluşturduğunu, tedavisi devam eden hastalardan bin 251'inin yoğun bakım bulunduğunu ifade etti.THY iç hat seferlerini durdurduTürk Hava Yolları'nın (THY) iç hat seferlerinin 20 Nisan'a kadar durdurulduğu bildirildi.THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehirden hava yolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı, iç hatlarda 14 büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki iç hat seferlerimiz, 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir." bilgisine yer veridi.Ömer Çelik'in açıklamalarıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.İtalya ve İspanya'ya gönderilen yardımlara ilişkin Çelik, "Vatandaşımızın ihtiyacı olan bir şeyi vatandaştan esirgeyip yurt dışına göndermiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Çelik, Türkiye'nin salgınla güçlü şekilde mücadele ettiğini, sağlık alanında gerçekleştirilen devrimlerin Türkiye'yi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele konusunda daha hazır hale getirdiğini vurguladı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaçla ilgili desteklenilen 14 projenin maliyetinin 18 milyon lira olduğunu, bu fonunun araştırmacılara sağlandığını belirtti.İşsizlik ödenekleri de evlerde verilecekAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5-6-7 Nisan'da işsizlik ödeneği ödemelerinin evlerde yapılacağını belirterek, "Kısa Çalışma Ödeneği'nde 70 bin firmaya yaklaştık, 1 milyon çalışanı geçmiş durumdayız. Firmaların çoğu imalat sektöründe." bilgisini paylaştı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşların ödeme zorluğu çekmemesi amacıyla 300 bin konutun 742 milyon liralık taksitini 3 ay ötelediklerini aktardı.Altun'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili paylaşımİletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik açıklamalarda bulundu.Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda Altun, Türkiye'nin ilk vaka görülmeye başlamasından bu yana üst düzey bir görev gücü oluşturarak, seyahat yasağı uygulamaya başladığını, on binlerce test yaptığını, hastanelerin kapasitesini artırdığını, sağlık çalışanlarına destek olduğunu, evde kalma çağrıları yaptığını ve daha birçok uygulama getirdiğini anımsattı.Hükümetin 30 büyükşehirde ve solunum yolu hastalıkları açısından yüksek riskli Zonguldak'ta karantina uygulaması başlatmaya karar verdiğini, 20 yaşın altındakilerin sokağa çıkışına yasak getirdiğini ve kalabalık marketlerde maske takmanın zorunlu tuttuğunu hatırlatan Altun, vaka sayısı konusunda millete her zaman şeffaf olunduğunu vurguladı.Altun, halkın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulunarak cömertliklerini göstermeye devam ettiğini belirtti.Türkiye'nin tehdit karşısında küresel dayanışma gösterme noktasında da başı çekerek İtalya ve İspanya'ya yardım gönderdiğini aktaran Altun, Erdoğan'ın ABD, Rusya, Endonezya ve Cezayir başta olmak üzere dünya liderleriyle de koordinasyon sağlanması konusunda birçok görüşme gerçekleştirdiğine işaret etti.Diyanet İşleri Başkanlığından, salgın tehlikesi sona erinceye kadar, her hafta farklı bir camide asgari düzeyde katılımla, gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak temsilen cuma namazı kılınacağı kaydedildi.Sağlık Bakanlığından defin işlemlerine ilişkin yazıSağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemlerinde, diğer enfeksiyon hastalıklarından hayatını kaybetmiş kişilerin cenazelerinden farklı bir uygulamaya gerek olmadığına ilişkin yazı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile valiliklere gönderildi.Bilim Kurulunun defin işlemlerine yönelik konuyu tartıştığı ifade edilen yazıda, Kovid-19 sebebiyle vefat etmiş kişilerin cenazelerinin yıkanması esnasında, diğer enfeksiyon hastalıklarından dolayı hayatını kaybetmiş kişilerin cenazelerinde olduğu gibi gassalların kişisel koruyucu ekipman kullanmaları, kullanılan kişisel korunma malzemelerinin tıbbi atık kutusuna atılması ve yıkanması sonrasında ortamın temizliğinin, dezenfeksiyonun yapılması gerektiği vurgulandı.Yazıda, Kovid-19 'dan hayatını kaybeden kişilerin yıkanması sonrasında cenazelerin normal bir şekilde kefenlenebileceği, cenaze torbasına konulmasına gerek olmadığı, cenazelerin defin yerine standart bir tabutla taşınabileceği, özel bir mezarlığa gerek duyulmadığı, defin yerine kireç serpilmesi gibi bir tedbire de gerek olmadığı aktarıldı.Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince, 1 milyon 27 bin kişiye hizmet ulaştırıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını gidermeyi sürdürdüğü aktarıldı.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yanlış bilgiler vererek toplumun stresini artıran bir televizyon kanalındaki yayın hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş), basın çalışanlarının görevi başında olduğunu belirterek, vatandaşlara "Evde kal haber olma" çağrısında bulundu.Gelişmeleri takip ederek, kamuoyuna duyuran medya mensuplarına ilişkin hazırlanan video, "EvdeKalHaberOlma" etiketiyle paylaşıldı.

